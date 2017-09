Vegyes érzelmekkel fogadták Izraelben az AfD sikerét

2017. szeptember 25. 12:29

Izraelben egyes lapok elemzői óvatos aggodalommal értékelték hétfőn a bevándorlásellenes Alternatíva Németországnak (AfD) párt előretörését a hét végi német választásokon, de a politikusok egyelőre hallgatnak ezzel kapcsolatban.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök vasárnap késő este rövid, egymondatos Facebook-bejegyzésben gratulált a győztes pártot vezető Angela Merkel kancellárnak, és Izrael igaz barátjának nevezte, de a közleményében nem említette meg az (AfD) párt bejutását a német parlamentbe.



A Háárec című baloldali újság elemzése szerint az eredmények azt mutatják, hogy Angela Merkel számára katasztrófát hozott a választás, mert szűkös kormányzati lehetőségei maradtak, és hosszan tartó nehéz idők, talán egészen jövő év elejéig elhúzódó koalícióalakítási időszak vár a bizonytalan helyzetbe került Németországra.



A Jediót Ahronót című újság helyszíni tudósítója szerint a szélsőjobboldal átütő győzelmét jelentik a választási eredmények, s a lap kiemeli, hogy az AfD visszaszorítása érdekében a rabbik a zsinagógákban a választásokon való részvételre ösztökélték híveiket a zsidó újévi és a szombati istentiszteleteken.



A The Times of Israel című angol nyelvű honlap kiemeli, hogy egy közelmúltban végzett közvélemény-kutatás szerint miközben a zsidók utálják az AfD pártot, az AfD szereti a zsidókat - legalábbis Izraelt. Noha a pártot a nácikra emlékeztető idegengyűlölő és antiszemita nézeteiért gúnyolják, közben szilárdan támogatja Izraelt, és megpróbál közös platformot teremteni vele a terrorellenesség és a szélsőséges iszlám elleni védőbástyaszerep alapján.



A német zsidók többsége ugyanakkor visszautasítja ezt a bevándorló- és muzulmánellenes közösséget, mert szerintük aki a muszlimokat és más kisebbségeket támadja, az előbb utóbb a zsidók vallási szabadságát is célkeresztjébe veszi.



A lapban bemutatott közvélemény-kutatás adatai szerint az AfD politikusainak többsége mélyen aggódik Izrael biztonságáért, támogatja Benjámin Netanjahu miniszterelnök azon kérését, hogy a palesztinok ismerjék el Izraelt zsidó államként, és elutasítja a palesztin állam egyoldalú elismerését, valamint szorosabb kapcsolatokat szeretne Jeruzsálem és Berlin között.



A megkérdezett 35 AfD-tag közel 90 százaléka támogatta Angela Merkel kancellár azon mondását is, hogy "Németország ragaszkodik Izrael biztonságához". Csak ketten ellenezték, és ketten nem minősítették ezt az állítást, miközben egynegyedük járt is már Izraelben.



A párt tagsága a kutatás szerint az összes többi német pártnál jobban elutasította az Izrael-ellenes bojkottmozgalmat, az úgynevezett BDS-t, hetvenhét százalékuk szerint az anticionizmus valójában antiszemitizmust takar, s csak huszonhárom százalékuk nem fogadta el ezt az állítást.

MTI