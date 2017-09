A németek többsége jónak tartaná a "Jamaica-koalíciót"

2017. szeptember 26. 12:22

A németek többsége jónak tartaná, ha a következő ciklusban az úgynevezett Jamaica-koalíció, az Angela Merkel kancellár vezette CDU/CSU jobbközép pártszövetség, a liberális FDP és a Zöldek közös kormánya vezetné az országot.

A pártok színei (CDU/CSU: fekete, FDP: sárga, Zöldek: zöld) alapján elnevezett koalíciós összetétel a németek 57 százaléka szerint lenne jó Németországnak, az eddigi nagykoalíció - a CDU/CSU és a szociáldemokrata SPD közös kormányzásának - folytatását pedig csak 31 százalék tartaná jónak az ARD országos köztelevízióban ismertetett felmérés szerint.



A DeutschlandTrend nevű kutatássorozatnak a vasárnapi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás után egy nappal felvett adatai alapján a németek 59 százaléka támogatja, hogy az SPD a nagykoalíció folytatása helyett ellenzékbe vonul, míg 33 százalék nem tartja helyesnek a szociáldemokraták döntését.



A többség - 59 százalék - arra számít, hogy az SPD kitart az elhatározása mellett, és a németek alig egyharmada, 30 százaléka számít arra, hogy a párt végül mégis ismét koalícióra lép a CDU/CSU-val.



Angela Merkel támogatottsága továbbra is magas, 58 százalék üdvözli, hogy a következő ciklusban is ő lesz a kancellár. Azonban négy évvel korábban, amikor a CDU/CSU kiugró eredménnyel, a szavazatok 41,5 százalékával nyerte meg a Bundestag-választást, a kormányfő támogatottsága 13 százalékponttal nagyobb, 71 százalékos volt.



A kutatásban azt is vizsgálták, hogy a választók szerint a többi pártnak miként kellene viszonyulnia a Bundestagba most először bejutott Alternatíva Németországnak (AfD) nevű párthoz. Kimutatták, hogy csupán 17 százalék támogatná, ha rendszeresen együttműködnének a CSU/CSU-tól jobbra álló új párttal. A teljes körű bojkottot viszont csak 33 százalék támogatná, és 47 százalék szerint minden egyes ügyben külön mérlegelni kell, hogy szükséges-e együttműködni az AfD-vel.



Az esetleges Jamaica-koalíció tagjai soha nem kormányoztak még együtt szövetségi szinten, de a CDU/CSU és az FDP évtizedeket töltött együtt kormányon, és tartományi szinten is dolgoztak már együtt különböző összetételben. Így például a bajor CSU az FDP-vel vezette Bajorországot 2008-tól 2013-ig, Baden-Württembergben pedig a CDU a Zöldek kisebbik koalíciós partnere tavaly óta. Schleswig-Holsteinben idén nyáron CDU-Zöldek-FDP kormány alakult.

