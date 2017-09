A Takarék Csoport elindította mozgó bankfiókját

2017. szeptember 27. 12:39

A Takarék Csoport a Heves megyei Tarnaleleszen indította el Magyarország első, négy keréken guruló bankfiókját, ami egyedülálló fejlesztés az országban - közölte a pénzintézeti csoport az MTI-vel szerdán.

A közlemény szerint a mozgó bankfióknak kialakított és ATM-mel felszerelt kisbuszban első körben 11 kis magyarországi településen lesznek elérhetőek a takarékok termékei és szolgáltatásai.



A Takarék-busz egy teljes kisfióki technikával felszerelt gépjármű, amely a tervek szerint naponta három települést lát majd el pénzügyi szolgáltatásokkal, heti rendszerességgel, előre megállapított ütemterv szerint. A járművön ATM, készpénz befizetésére alkalmas, úgynevezett bedobószéf is található, emellett az ügyviteli forgalmazáshoz szükséges informatikai hardver, bankbiztonsági és egyéb banktechnikai eszközök is rendelkezésre állnak.



A szeptember 27-én elindított rendszeres járat elsőként nyolc Heves megyei település - így Tarnalelesz, Mikófalva, Egercsehi, Egerbocs, Nagyvisnyó, Balaton, Bekölce és Egerbakta -, valamint három Borsod-Abaúj-Zemplén megyei helység - Tiszakarád, Bodroghalom és Erdőbénye - lakosainak, vállalkozóinak és önkormányzatainak nyújt majd különböző pénzügyi szolgáltatásokat. A települések közös jellemzője, hogy a nagyobb városoktól több kilométeres távolságra helyezkednek el, többségük lakossága nem éri el az 1500 főt sem.



A lakossági és vállalati ügyfelek a pénz befizetése és ATM-es felvétele mellett a kisbusszal utazó, szakképzett banki ügyintézőn keresztül számlát nyithatnak, betétet helyezhetnek el, illetve meghatározott limit alatt pénzt vehetnek fel a betétjükből. A magánszemélyek fogyasztási hiteleket, személyi kölcsönöket, valamint a családi otthonteremtési kedvezményt (csok) is igényelhetik, a vállalkozások pedig bankszámla-hitelkereteket kérhetnek.



A mozgó bank zavartalan működéséhez az érintett települések önkormányzatai többféle segítséget is felajánlottak, biztosítják a helyszínt, bevonva a helyi polgárőrséget, annak érdekében, hogy a település lakossága és vállalkozói minél jobban ki tudják használni a szolgáltatást. A Takarék Csoport ügyfelei továbbra is intézhetik a pénzügyeiket hagyományos módon, a mozgó bank által felkeresett 11 településhez közeli, azoktól általában 3-17 kilométerre megtalálható Takarék-fiókokban - közölte a pénzintézeti csoport.

MTI