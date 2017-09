Többé nem számolnak fel településeket Izrael földjén

2017. szeptember 27. 21:44

Többé nem számolnak fel településeket Izrael földjén, sem zsidókat, sem arabokat" - jelentette ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerda este az 1967-es háború idején történt területfoglalások 50. évfordulójára rendezett ünnepségen, a ciszjordániai Gus Ecion telepesvárosban.

Beszédében a kormányfő azt hangsúlyozta, hogy a telepek felszámolása a múltban nem vitt közelebb a békéhez, és ezért nem ez a békéhez vezető út. "Hazatértünk őseink földjére, megújítottuk a történelmi folytonosságot népünk számára. Itt született identitásunk, hitünk, történelmünk. Megújítottuk a történelmi folytonosságot, és biztosítani fogjuk, hogy soha többé ne vághassák azt el" - tette hozzá Netanjahu a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet szerint.



A több ezres ünneplő közönség előtt kivetített videón Naftali Bennet oktatási miniszter az izraeli fennhatóság Ciszjordániára történő kiterjesztését sürgette. "Most a legjobb erre az idő. Le fogjuk győzni, ha a világban ellenzik majd. Majd megértik, amit az izraeliek értenek - Izrael földje nem lesz többé megosztva" - mondta Bennet.



Az 1967-es területfoglalások évfordulóján rendezett ünnepség igen ellentmondásos visszhangot váltott ki Izraelben. A rendezvény idején, onnan nem messze több száz telepes azért tüntetett, mert a kormány nem törvényesítette illegálisan létrehozott telepeiket Ciszjordániában, miközben mellettük egy másik, több tucat tüntetőből álló csoport a baloldali és békepárti Békét Most mozgalom képviseletében azt hangoztatta, hogy "nincs ok az ünneplésre", hogy "a telepek tönkreteszik Izraelt", és a kétállami békés megoldást követelték.



A szervezők meghívták a rendezvényre az izraeli legfelsőbb bíróság képviselőjét is, mert általában minden hivatalos állami megemlékezésen jelen van ennek az államhatalmi testületnek egy tagja. Azonban a grémium elnöke ezúttal megtiltotta a részvételt, mert véleménye szerint nem állami, hanem politikai jellegű ünnepséget rendeztek.



Döntése ellen magához a legfelsőbb bírósághoz fellebbeztek, amely a kérvényt elutasította. Miri Regev kulturális miniszter az esemény előtt kemény szavakkal ostorozta ezért ezt az alkotmánybíróságként is működő legmagasabb bírói intézményt. Úgy vélte, hogy "hátszelet nyújtanak" az Izrael elleni bojkottra felszólító mozgalomnak, valamint az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének, az Izrael ellenes döntéseket meghozó UNESCO-nak.



Az ötvenedik évfordulóra meghívták a baloldali és centrista pártok képviselőit is, azonban ők távolmaradásukkal tiltakoztak.



"Egy valódi ünnepségen azt hangsúlyoznák, amiben egyetértünk és ami összefűz minket, ahelyett ami szétválaszt és megoszt bennünket" - vélekedett Ehud Barak, a Munkapárt volt elnöke, Izrael 1999 és 2001 közötti miniszterelnöke szerdán a Háárec című újságban megjelentetett írásában, amelyben olcsó politikai színháznak nevezte a Gus Ecionban megrendezett ceremóniát.

MTI