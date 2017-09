BL - kiütötte a PSG a Bayernt

2017. szeptember 27. 23:21

A vártnál sokkal simábban tartotta otthon a három pontot a Paris Saint-Germain a Bayern München elleni Bajnokok Ligája csoportmérkőzésen. Unay Emery csapata Neymar duplájával, illetve Cavani találatával 3-0-ra iskolázta a münchenieket és úgy tűnik, hogy szent a béke az utóbbi hetekben összebalhézó két klasszis között.

A Bajnokok Ligája második játéknapja jó néhány izgalmas párosítást hozott, de egyértelműen a Bayern München párizsi vendégjátékára volt a leginkább kíváncsi a futballvilág. A nyáron világrekordot jelentő, 222 millióért szerződtetett Neymarral felálló PSG veretlenül vezeti a francia bajnokságot, a tavaly német bajnokságot nyerő Bayern viszont döcögősen kezdte az új szezont.

A két csapat közti formakülönbség már egészen hamar, a 2. percben kiütközött. Rögtön a kezdősípszó után Neymar vezette végig a labdát a bal oldalon, s miután az egész védelem figyelmét magára vonta, átpasszolta a jobb oldalon érkező Dani Alvesnek, aki közelről nem hibázta el a ziccert (1-0). A párizsiak az első támadással megalapozták a meccs képét; innentől a Bayern birtokolta többet a labdát, a PSG viszont gyilkos kontrákra rendezkedett be, kihasználva Neymar és Mbappé gyorsaságát. Több kapura lövése volt a Münchennek, ám ezek a kísérletek vagy harmatgyengék voltak, vagy a hazaiak hibátlan teljesítményt nyújtó kapusa, Areola védett bravúrral. A 31. percben aztán jött egy újabb villámgyors kontra a párizsi támadótriótól, melynek végén Mbappé visszagurítását Cavani varrta be kapásból a labdát a Neuert helyettesítő Ulreich kapujába (2-0).

A fordulás után hiába cserélte be Robbent is Ancelotti, a bajorok támadójátéka nem tudott felpörögni, a PSG kontratámadásai viszont továbbra is életveszélyesek voltak. A Bayern meddő mezőnyfölénye mellett a túloldalon Mbappé ziccerben is passzolt inkább Neymarnak, aki egészen közelről mellé durrantott. Körülbelül négy perccel később megint a brazil került tökéletes lövőhelyzetbe, de ugyanúgy a bal kapufa mellé célzott. A 63. percben végül meghozta a meccset eldöntő harmadik gólt a két nyári szerzemény "összjátéka". Mbappé fantasztikus csellel verte át Alabát, majd középre lőtt labdáját, Neymar kotorta be a hálóba (3-0).

Utolsó perces madridi dráma

A játéknap másik nagy érdeklődéssel várt találkozóján az Atlético Madrid fogadta az első fordulóban 6-0-val nyitó Chelsea-t. Griezmann és Morata találataival az utolsó percig döntetlenre állt a találkozó, majd jött az épp Moratát váltó belga Batshuayi, és a 94. percben eldöntötte a rangadót. A Basel meglepetésre simán, 5-0-ra verte a Benficát, míg a "nagyok" begyűjtötték a kötelező győzelmet. A Manchester United, a Juventus és a Barcelona is megszerezte a három pontot, igaz, Messiék csak sportingos Coates öngólja révén.

Eredmények:

A csoport:

Basel-Benfica 5-0

CSKA Moszkva-Manchester United 1-4

B csoport:

PSG-Bayern München 3-0

Anderlecht-Celtic 0-3

C csoport:

Qarabag-Roma 1-2

Atlético Madrid-Chelsea 1-2

D csoport:

Sporting-Barcelona 0-1

Juventus-Olimpiakosz 2-0

MNO