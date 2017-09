Szent Ferenc-napi paprikafesztivál Szeged-Alsóvároson

A szegedi fűszerpaprikához kapcsolódó népi és gyógyító hagyományokat bemutató fesztivált rendeznek szombaton, Szent Ferenc ünnepét megelőzően Szeged-Alsóvároson - közölte Petri Márta, a Ferences Látogatóközpont vezetője az MTI-vel.

A Dél-Alföldön minden bizonnyal a ferences szerzetesek voltak az elsők, akik fűszerpaprikát ültettek, először dísznövényként, majd később gyógyításra is használták. A paprikás pálinkával külsőleg rovarcsípéseket kezeltek, elfogyasztva pedig "a háromnapos hideglelés", a malária gyógyítására volt kiváló.



A tengeren túlról a Balkánon keresztül érkezett fűszerpaprikát a 18. század második felében kezdték el nagyobb területeken termeszteni a Kárpát-medencében, a 19. század elején pedig a Szeged környéki tanyákon is megjelent, majd a térség egyik meghatározó kultúrnövényévé vált.



Szombaton az alsóvárosi tájházban a népi hagyományoké lesz a főszerep: népi játszóház, sportjátékok, vándorfényképész várja a vendégeket, akik a paprika világában tett kalandozáson megismerhetik a "törökbors" útját is.



A templomtéren paprikapiacot rendeznek, a családok egész nap játszóházakban ügyeskedhetnek, de zenés bábjáték és népzenei koncert is szórakoztatja az egybegyűlteket. A rendezvény fénypontjának a terményáldás ígérkezik: a tájházból zenés-táncos menet hozza át a paprikát a ferences templomhoz, ahol megáldják az idei termést.



Az érdeklődők megismerhetik a hagyományos ferences gyógymódokat is: ki-ki ízlésének megfelelően paprikás pálinkát vagy fűszerkeverékeket készíthet a kolostori fűszerkertben, és az is kiderül, hogy hogyan fűszerezték ételeiket a szegediek a paprika elterjedése előtt.



A Mátyás-téren paprikás ételek kóstolóval egybekötött főzőversenyét is megszervezik, melynek bevételét a Szent Ferenc Szegénykonyha megsegítésére fordítják. Az ünnep este szentmisével zárul.





