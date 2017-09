A Financial Times nyilvánvaló tényekről feledkezik meg

2017. szeptember 28. 12:20

A Financial Times Magyarországot lejáratni próbáló cikkeinek sorozatában úgy fogalmaz meg kritikus véleményt, hogy nyilvánvaló tényekről feledkezik meg - írta Kovács Zoltán kormányszóvivő a brit üzleti napilapban csütörtökön megjelent olvasói levelében.



Kovács Zoltán emlékeztetett arra, hogy az újság legutóbbi cikke a kohéziós alapok felfüggesztését javasolta Brüsszelnek, azzal az indokkal, hogy Magyarország megsérti a jogállamiság elvét és szembetűnően elveti az Európai Unió szabályait és értékeit.



Megemlítette: a napilap egy múlt heti cikkében tagadta, hogy létezne Soros-terv, amely évente egymillió bevándorlót engedne az unió területére.



A cikk szerzője, Gideon Rachman szerint ez egy "kitalált rémtörténet" - emelte ki.



A kormányszóvivő azt írta: a napilap figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy az Európai Bizottság tagjaival rendszeresen találkozó Soros György maga publikálta terveit, benne az említett javaslatokkal, az Európai Bizottság pedig folytatja a migránsok tagországok közötti elosztására szolgáló kvótarendszer kifejlesztését.



Kovács Zoltán leszögezte: Orbán Viktor kormánya ellenzi az illegális bevándorlást, és e törekvésének széles körű társadalmi támogatása is indokolja, hogy Magyarország elutasítja Soros György erőfeszítéseit, amelyeket tervének megvalósítására tesz.



A napilap állításával szemben ez nem sérti a jogállamiságot - tette hozzá.



A kormányszóvivő véleménye szerint a brit lap érvelései több más ponton is sántítanak. A Financial Times állításával szemben például nem minden Soros György ellen megfogalmazott bírálat antiszemitizmus, amint azt nemrégiben Izrael magyarországi nagykövete is kimondta.



A magyar kormány nem indított "jogi támadást" a Közép-európai Egyetem ellen, és a nemkormányzati szervezeteket sem rágalmazta meg, hanem megkövetelte, hogy átláthatóbban működjenek - hangsúlyozta Kovács Zoltán.



Arra is kitért: az Európai Parlament delegációja múlt heti magyarországi látogatása során nem talált semmi rendelleneset az Európai Unió által finanszírozott beruházások átvizsgálásakor.



Hozzátette, hogy rossz ötlet a kohéziós alapok visszatartása már csak azért is, mert az európai ipar "nettó haszonélvezője" az ügyletnek, ahogyan azt Günther Oettinger a költségvetésért, az emberi erőforrásokért és a digitális gazdaságért felelős uniós biztos is nemrégiben kifejtette.



Magyarország szolidaritást mutatott európai uniós szövetségeseivel azáltal, hogy védelmezi a közös határokat, és betartja szerződéses kötelezettségeit, és mindemellett tartja magát a jogállami szabályokhoz és az európai értékekhez - húzta alá a kormányszóvivő.

MTI