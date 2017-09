Fenntartja a bankrendszer pozitív kilátását a Moody's

2017. szeptember 28. 12:37

Fenntartja a magyar bankrendszerre több mint egy éve érvényben tartott pozitív kilátást a Moody's Investors Service.

A nemzetközi hitelminősítő a csütörtökön Londonban ismertetett szektorelemzésében kiemelte: várakozása szerint a javuló magyar gazdasági környezet erősíti a bankrendszer kinnlevőség-portfoliójának minőségét, mérsékelt szektorszintű nyereségességet tesz lehetővé, és mindeközben stabil marad a rendszer tőkehelyzete.



A Moody's tavaly június 28-án emelte stabilról pozitívra a magyar bankrendszerre adott kilátását, hasonló indoklással. A lépéshez fűzött akkori elemzésében annak a várakozásának adott hangot, hogy a javuló magyarországi működési környezet valószínűleg jót tesz a bankok eszközminőségének és tőkehelyzetének, és a szektor ismét nyereségessé válhat.



A pozitív kilátás csütörtöki megerősítéséhez fűzött 17 oldalas elemzésében a cég azt valószínűsítette, hogy a szektorszintű nem teljesítő kinnlevőség-ráta a teljes hitelportfolió 9 százaléka körüli szintre csökken 2018 végéig a tavalyi év végén mért 14,7 százalékról.



A Moody's prognózisa szerint a teljes szektorszintű nem teljesítési rátán belül a lakossági szektorral szembeni banki követelésállomány nem teljesítő hányada 11 százalékra csökken a belátható előrejelzési távlatban a 2016 végén mért 16,7 százalékról. A hitelminősítő szerint e folyamat fő hajtóerői közé tartozik a problémás kinnlevőségek egy részének eladása és leírása, a kedvező gazdasági kondíciók, köztük a javuló munkapiaci helyzet és a háztartások növekvő reáljövedelme, valamint az "ultraalacsony" kamatok, amelyek teljesíthetővé teszik a havi törlesztési kötelezettségeket.



A Moody's kiemeli, hogy a devizaalapú lakossági hitelek két évvel ezelőtti átváltása megszüntette a forint esetleges meredek leértékelődéséből eredő banki hitelkockázatokat a lakossági szektorban.



A Moody's kimutatása szerint a lakossági kinnlevőség-portfolión belül a nem teljesítő banki követelések legfőbb forrása az ingatlanhitel-szektor, amely a teljes lakossági nem teljesítő hitelállomány 85 százalékát adja, és ez sebezhetővé teszi a bankokat az ingatlanárak csökkenésétől.



A hitelminősítő hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a nem teljesítő hitelállomány a vállalati szektorban is jelentősen, az egy évvel korábbi 19 százalékról 13 százalékra csökkent 2016 végéig.



A Moody's csütörtöki szektorelemzése szerint a magyar bankrendszerben lezajlott mérlegalkalmazkodási folyamat jelentősen mérsékelte a rendszer függését a bizonytalan és költséges piaci finanszírozástól. A hitelminősítő adatai szerint - az idei márciusi állapot alapján - a betétállományhoz mért bruttó kinnlevőségi ráta 78 százalék volt a 2014-ben mért 100 százalék feletti ráta helyett.



A Moody's hangsúlyozza, hogy a betétállomány arányában számított rendszerszintű banki követelésállomány már az utóbbi néhány évben is csökkent, és a cég várakozása szerint a következő időszakban stabilizálódik, ahogy a hitelkihelyezés fokozatos növekedésével párhuzamosan növekszik majd a betétállomány is.



A folyamatra más nagy londoni házak is felhívták a figyelmet legutóbbi szektorelemzéseikben.



A Fitch Group pénzügyi szolgáltatási és hitelminősítői vállalatcsoporthoz tartozó BMI Research pénzügyi-gazdasági elemzőház e héten Londonban ismertetett helyzetértékelésében jelentős fejleménynek nevezte a magyarországi hitelpiaci kondíciók enyhülését, amely a cég szerint - a Magyar Nemzeti Bank (MNB) enyhítésre hajló monetáris alapállásával együtt - a globális pénzügyi válság előtti szintekre csökkentette a fogyasztókat terhelő hitelköltségeket.



A BMI Research saját mérése alapján a betétállományhoz mért hitelkihelyezési ráta tavaly átlagosan 84 százalék volt a 2012-ben mért 116 százalék helyett a magyar bankrendszerben.



Ebben a helyzetben a BMI Research londoni elemzői a háztartások hitelellátásának folytatódó növekedésével számolnak.



A Moody's csütörtöki elemzésében közölte, hogy a következő 12-18 hónapra a tavalyinál mérsékeltebb szektorszintű nyereséget vár a magyar bankrendszerben. A hitelminősítő szerint a magyar bankszektor nyereségességének tavalyi megugrását egyszeri tényezők okozták, köztük a hitelveszteségi tartalékképzés folyamatának jelentős mértékű átfordulása és a bankadók csökkentése.



A cég szerint a magyar bankok a tavalyi kiemelkedő nyereségességet tőkehelyzetük megerősítésére használták ki.



A Moody's mérése alapján a Tier 1 szintű tőkemutató a kockázatokkal súlyozott eszközállomány arányában 2016 végén 19,2 százalék volt az egy évvel korábbi 16,7 százalék helyett, a rendszerszintű összesített tőkemegfelelési ráta pedig 21,1 százalék volt.



A hitelminősítő ezt megfelelőnek nevezte csütörtöki szektorelemzésében, és közölte, hogy az előrejelzési távlaton belül is stabil tőkehelyzetet vár a magyar bankrendszerben.

MTI