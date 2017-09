Timmermans a rigai Soros-teremben osztotta az észt

2017. szeptember 29. 20:30

Az Európai Bizottság első alelnöke szerint az uniós tagállamok nem hivatkozhatnak a nemzeti függetlenségre és nem gyárthatnak nekik tetsző szabályokat, hanem be kell tartaniuk az EU szerződéseit.

Frans Timmermans a lett fővárosban, Rigában található közgazdasági egyetem (Stockholm School of Economics in Riga) "Soros-termében" pénteken tartott előadásában az M1 aktuális csatorna tudósítása szerint Lengyelország és Magyarország kapcsán arról beszélt: az Európai Bizottság olyan, mint egy focimeccs bírója, aki azt figyeli hogy mindenki betartja-e az általa is elfogadott és aláírt szabályokat.

A bevándorlással kapcsolatban bírálta a Magyarország déli határára épített kerítést. "Ha ezt az egészet tényleg el lehetne intézni kerítések építésével, ahogyan azt Orbán Viktor gondolja, akkor Görögországba százezrekkel többen érkeznének, és az országot teljesen lerohannák" - jelentette ki.

Az uniós bizottság első alelnöke ugyanakkor arról is beszélt, hogy az afrikai nyomorból hamarosan százezrek vagy milliók indulhatnak útnak, ami ellen csak szigorúbb határőrizettel lehet fellépni. Azt is elismerte, hogy az érkezők legtöbbje gazdasági bevándorló.

A Stockholm School of Economics in Riga egyetemet a svéd és a lett állam alapította 1994-ben, az intézménynek otthont adó épület felújítását Soros György milliárdos befektető is támogatta 2 millió dollárral, ezért róla nevezték el az egyik előadótermet. Az Európai Bizottság alelnöke ebben az auditóriumban tartotta pénteki előadását.

mti