Békés tüntetés Nemes László ellen

2017. szeptember 29. 20:51

Mint ismert, a pesterzsébeti politikus a közelmúltban magából kikelve utasított rendre egy szerinte szemetelő autóst. Nemes vádjai azonban alaptalannak bizonyultak, a gépkocsi vezetője csak egy forgalmat akadályozó szemeteszsákot helyezett át a járdára.

Az alpolgármestert az sem érdekelte, hogy az autóban egy kisgyermek is tartózkodott, erőszakosan kérte számon az autó sofőrjét.

A mai demonstráció több résztvevője transzparenseket is magával hozott, amelyeken ezek a feliratok voltak olvashatóak: „Gyurcsány = Nemes” , „Szégyen!” és a „Mondjon le!”. A csendes tüntetést Szombathy Dénes, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa nyitotta meg.

A felszólalók között volt még Bencze Izabella, neves jogász is, aki szerint a Demokratikus Koalíció politikusa tévesen értékelte a helyzetet. Hangsúlyozta, hogy egy közszereplő nem veszítheti el a fejét semmilyen helyzetben sem.

Bencze szavai szerint az amúgy polgárőrként is tevékenykedő Nemest önbíráskodással is lehet vádolni, sőt a hivatali visszaélés is felvetődik, mert Nemes többször is kiabálta az eset során, hogy ő alpolgármester. Bencze Izabella elítélte Nemes módszerét és – mint mondta – önbíráskodása a kommunista időket idézi, hiszen akkor lehetett csakúgy számon kérni valakit a hatalom részéről.

Továbbá rámutatott, hogy a Soros-féle szervezetek erőszakosságát vélte felfedezni Nemes cselekedetében. Bencze még a választások előtt lemondásra szólította fel Nemest, mert szerinte erkölcsi szempontból már nem a kerület vezetője.

Mint említette, Nemes szégyent hozott a pártjára, a hivatalra, valamint a polgárőrségre egyaránt.

Egy kisgyerekes családot támadott meg a DK-s alpolgármester A Blikk írta meg, hogy a Gyurcsány-párti politikus összetévesztette magát a hatóságokkal, és saját maga próbált rendet teremteni egy olyan helyzetben, ahol nem volt rá szükség. Azt hitte, hogy egy kisgyerekes család illegálisan szemetel, ezért agresszívan lépett fel velük szemben. Ez nem igazán volt jó lépés, pártja minden bizonnyal vizsgálatot fog indítani az ügyben. Az egész történet onnan indult ki, hogy a DK-s politikus azt hitte, hogy illegális szemetelőket ér tetten. De végül is erőteljes fellépése teljesen felesleges volt, hiszen az egy megrémült, kisgyerekes családot és egy síró kiskorú gyereket eredményezett. A lap információi szerint az alpolgármester felháborodottan kiabálva az autó ablaktörlőlapátjait hajtogatta ki, így szerette volna megfékezni a szemetelőket. A megrémült anyuka kitálalt A történet úgy kapott nyilvánosságot, hogy a megijedt családanya a közösségi oldalon írta meg élményeit: Egy bazi nagy szemeteszsák hevert az úttesten. Párom megállt, és eltette azt az úttestről a járdára. Erre egy ember utánunk hajtott, és a következő lámpánál elkezdte feszegetni az ajtónkat, majd az ablaktörlőket őrjöngve, hogy mi szemetelünk. A nő a bulvárújságnak az mondta, hogy az a legnagyobb fájdalma, hogy az egész 8 éves kisfia szeme láttára történt. Tovább folytatta a történetet: „a fiam megijedt, sírva fakadt, próbálta ő is megmagyarázni a hangoskodó férfinak, hogy az édesapja csak jót akart, a férfi meg arra hivatkozott, hogy ő az alpolgármester. Aznap este a fiam képtelen volt lenyelni egy falatot is az őt ért sokk miatt." A DK-s politikus magyarázkodik Az újság mobiltelefonon érte el a Gyurcsány-párti politikust. Tettét azzal magyarázta, hogy a kerületben a legnagyobb lakossági probléma az illegális szemetelés, amely ellen élharcosként küzd. De lehet, hogy túlreagálta a dolgot. Belső vizsgálatra számíthat az agresszív gyurcsányista A lap úgy tudja, hogy rendőrségi feljelentés nem történt az ügyben, azonban az alpolgármester belső vizsgálatra számíthat a párton belül agresszív fellépése miatt a párton belül. „Úgy látjuk, hogy sajnálatos, de jóhiszemű félreértésből történt az eset, ugyanis az alpolgármester azt hitte, hogy illegális szemétlerakás zajlik éppen a kerületben. Erre kívánta figyelmeztetni a másik autóst. Ezek után vitába keveredtek, amelyben nem világos számunkra egyelőre, hogy ki volt a kezdeményező és kinek van igaza. Részletesen tájékozódni fogunk az ügyben" – közölte a Blikk-kel a DK illetékese.

magyaridok.hu, blikk, origo