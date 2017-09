Óriási ünneplő tömeg előtt zárult a kampány

2017. szeptember 30. 09:03

Óriási tömeg előtt, a vasárnapi katalán függetlenségi népszavazáson való részvételre buzdítva zárták kampányukat a Katalónia elszakadását szorgalmazó pártok és szervezetek péntek este Barcelonában.

A Montjuic hegy lábánál, a város egyik nevezetességének számító "mágikus szökőkútnál" színpadot állítottak fel. Ugyanott, ahol két évvel ezelőtti a helyi parlamenti választásokat megelőző kampány záró rendezvényét tartotta a Junts pel Sí (Együtt az igenért) pártszövetség, amely aztán győzött, és kormányt alakított.



Fő választási ígéretük a függetlenségi népszavazás volt, amelyet most vasárnap rendeznek, annak ellenére, hogy a spanyol alkotmánybíróság felfüggesztette.



"Függetlenség", "Szavazunk" - visszhangozta órákon keresztül az egybegyűlt tömeg, amely megtöltötte a környező utcákat is, hangjuk gyakran elnyomta a színpadon fellépő muzsikusok zenéjét.



Felfokozott fesztiváli hangulatban ünnepeltek és énekeltek, lobogtatták a katalán függetlenséget szimbolizáló zászlókat, és a Sí (Igen) feliratú transzparenseket. A tömegben feltűntek a katalán kormánypárt tagjai is.



A referendum demokrácia - ezt rakták ki nagy fehér betűkből a színpadon a civil társadalom képviselői: mások mellett például egyetemisták, tudósok, tűzoltók. Egymást váltották a felszólalók a Spanyolországtól elszakadást támogató pártok, politikai mozgalmak képviseletében, a sort Carles Puigdemont katalán elnök zárta.



"Itt vagyunk, eljutottunk idáig, eljutottunk, hogy itt maradjunk. Mindenünk megvan vasárnap ahhoz, hogy megnyerjük a függetlenséget" - kezdte beszédét, majd azzal folytatta, hogy a győzelem már az övék.



"Ma már nyertünk, legyőztük a nyomást, a hazugságokat, a félelmeket, és a fenyegetéseket. Ezt nevezik győzelemnek" - jelentette ki, hangsúlyozva: vasárnap megváltoztatják a történelmet, vasárnap találkozójuk van a jövővel.



"Éljen Katalónia!" - mondta beszéde végén.



A rendezvény zárásaként egy kórus katalán nyelven énekelte el az Európai Unió himnuszának számító Örömódát.



A kampányzáróval egy időben a katalán parlament legnagyobb ellenzéki pártja, a Ciudadanos (Állampolgárok) nevű liberális középutas párt politikai nagygyűlést tartott L´Hospitalet de Llobregatban.



Albert Rivera pártelnök felszólalásában arra kérte a katalánokat, hogy ne dobják be a szavazólapot "ebbe a szemetes vödörbe", senki se legitimálja szavazatával a "függetlenségiek puccsát".



A politikus szerint vasárnap kulcsfontosságú nap lesz, de nem a referendum miatt, hanem mert úgy vonul majd be a történelembe az a nap mint, amikor "a spanyolok újból kezet fogtak és felismerték hogy vigyázniuk kell országukra".



A beszámolók szerint a rendezvényen mintegy ezer ember gyűlt össze, az épület előtt pedig mintegy ötszázan várakoztak. "Nem szavazunk" "Egységes Spanyolország, sosem lesz legyőzött" - kiabálták.



A katalán kormány által október 1-jére kiírt népszavazást a spanyol alkotmánybíróság felfüggesztette, így az ország törvényeinek értelmében megrendezése illegális. A katalán kormány ennek ellenére biztos abban, hogy meg tudják rendezni a szavazást, még úgy is, hogy a spanyol állam megpróbálja megakadályozni.



A spanyol kormány szerint viszont nem lesz referendum. Álláspontja szerint az ország nemzeti szuverenitását sérti a katalán népszavazás, amelyről csak egy országos népszavazáson lehetne szavazni, ezt azonban a katalán kormány utasította el.

MTI