Táncoló ipari robot a Trafó színpadán

2017. szeptember 30. 12:18

A hús-vér táncossal tökéletes összhangban mozog együtt a színpadon egy ipari robot a Huang Ji & KUKA című tajvani előadásban, amelyet október 5-én és 6-án nézhetnek meg az érdeklődők a Trafó Kortárs Művészetek Házában.

Az előadásban szereplő tajvani KUKA cég ipari robotjának 1 percnyi mozgását 10 órán át programozta a produkció megálmodója, Huang Ji koreográfus, feltaláló, videós és táncos, aki a robot táncpartnere lesz a színpadon - olvasható a Trafó MTI-hez eljuttatott programajánlójában.



Huang ji nem csupán egyszerű mozgásra tanította meg a robotot, hanem arra is, hogy a metronóm ketyegésére, vagy éppen Bach csellószvitjeire táncoljon, természetesen partnereivel összhangban. Harmonikus együttmozgásuk annak köszönhető, hogy a koreográfus folyamatos, összefüggő mozdulatokat fűz egybe mechanikus és multimédiás elemekkel, így válik táncoló eszközzé maga az előadó is.



Az emberi méretű karjaival hadonászó robot mozgása ugyan eleinte gépiesnek tűnhet, ám a hangja és a viselkedése az előadás előrehaladtával egyre természetesebbé és emberibbé válik. A robot lézerfénnyel és emberszerű mozgásával irányítja a színpadon kibontakozó szerelmi történetet.



Az előadás a koreográfus személyes élettörténetéből táplálkozik. Huang Ji ugyan gazdag családba született, ám apja csődbe ment, amikor a fiú tízéves volt. Fényűző otthonukból szűkös, kényelmetlen lakásokba költözködtek, amelyekben Huang Ji végignézte szülei öngyilkossági kísérleteit.



Fiatalon csak arra tudott gondolni, hogy olyan tökéletesnek kell lennie, akár egy robotnak: nem csupán meg kell oldania minden problémát, hanem engedelmesnek, barátságosnak, figyelmesnek és önzetlennek is kell lennie. Ebből fakad az érdeklődése a robotika iránt, amelyet a művészet segítségével épít be az alkotásaiba.



Az előadáshoz azért választott KUKA-robotot, mert ezeknek különösen jó a stabilitása. 2010-ben kereste fel a gyártócéget, amely azzal a szabályzatában szereplő kikötéssel bocsátotta csak az alkotó rendelkezésére a robotot, hogy működés közben nem lép be a robot hatókörébe.



Huang Ji megtalálta a megoldást és be is építette az előadásába, emlékeztetve a közönséget, hogy bár mindannyian felnövünk, de belül mindig megmaradunk egy kicsit gyermeknek.



A többszörösen díjnyertes előadás nyitotta meg 2013-ban Grazban a nemzetközi hírű Ars Electronica digitális művészeti és multimédia fesztivált, azóta pedig beutazta a világot.



A Trafó közönsége október 5-én és 6-án láthatja a produkciót. A második előadást követő közönségtalálkozón a koreográfus maga avatja be az érdeklődőket a produkció háttértörténetébe.

MTI