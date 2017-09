Indul a Nemzeti Filharmonikusok Kocsis-bérlete

2017. szeptember 30. 17:16

A Nemzeti Filharmonikusok Kocsis Zoltán emlékének szentelt bérletüket október 4-én nyitják meg az Olasz Kultúrintézetben.

"A név kötelez, mondhatnánk, és valóban szeretnénk olyan hangversenyekkel tisztelegni az emléke előtt, amelyeket ő is szívesen hallgatna" - idézi a Nemzeti Filharmonikusok MTI-hez eljuttatott közleménye Hamar Zsolt, az együttes zeneigazgatója, az est karmestere szavait.



A programban elhangzik a Nemzeti Filharmonikusokat két évtizeden keresztül irányító muzsikus különleges hangszerelése, mintegy százötven átdolgozásának egyike. Az Obermann völgye a Zarándokévek ciklus svájci élményeket összegyűjtő kötetének filozofikus mélységű darabja, amelynek kottájában számos zenekari effektusra utaló bejegyzés található. Kocsis Zoltán ezek alapján indult el, és készített el egy olyan átdolgozást, amely akár Liszttől is származhatott volna.



Az esten elhangzik Mozart C-dúr zongoraversenye Kocsis Zoltán fia, Kocsis Krisztián előadásában, aki a Zeneakadémián zongora és zeneszerzés szakon is tanul.



Kocsis Zoltán zeneszerzőként is tevékenykedett, alapító tagként részt vett például az 1970-as években létrejött Új Zenei Stúdió munkájában, 1986-ban gyászzenét írt a csernobili atomkatasztrófa áldozatainak emlékére Memento címmel. "Kocsis Zoltán egy igazi remekművet komponált, minden tekintetben. Egyebek mellett arra is rávilágít, hogy a hétköznapi életünkbe bármikor belehasíthat egy szörnyűség, egy szerencsétlenség. Amikor ez a borzalmas élmény elmúlik és folytatjuk megszokott életritmusunkat, csak utólag érezzük annak megdöbbentő hatását. A tragédia lehet éppúgy egy ember által okozott, mint egy természeti katasztrófa, vagy éppen az, hogy egy olyan ember hagy el bennünket idő előtt, akinek még köztünk lett volna a helye és csak most érezzük át igazán, hogy mily pótolhatatlan" - vallja Hamar Zsolt Kocsis Zoltán műve kapcsán.



A műsort egy különleges kompozíció zárja, Richard Strauss Metamorfózisok című alkotása. A szerző 23 vonós szólistára írta meg megrendítő tanulmányát a második világháború utolsó hónapjaiban, emlékeiben a lebombázott München látványával, a több ezer éves európai kultúra feletti gyász érzésével. A mintegy félórás, de egytételes alkotásban Beethoven Eroica-szimfóniájának gyászinduló-témája vonul végig, erre is utal az Átváltozások cím.

