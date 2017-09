NB I - Tovább tart a Honvéd nyeretlenségi sorozata

2017. szeptember 30. 22:55

A Budapest Honvéd hazai pályán kikapott a Vasastól a labdarúgó OTP Bank Liga 11. fordulójának zárómérkőzésén.

Ezzel a címvédő csapat már öt forduló óta nyeretlen, a Vasas viszont - amelynek a Haladás elleni, múlt heti mérkőzése félbeszakadt a Szusza Ferenc Stadion világításának meghibásodása miatt - magabiztos győzelmével a negyedik helyre jött fel.



OTP Bank Liga, 11. forduló:

Budapest Honvéd-Vasas FC 1-4 (0-1)



Bozsik Stadion, 2522 néző, v.: Kassai

gólszerzők: Danilo (76.), illetve Remili (15., 49., 93.), Gaál (52.)

sárga lap: Kamber (86.), Eppel (67.), illetve Vaskó (20.), Benes (31.), James (65.), Kulcsár (88.), Kamenár (89.)

kiállítva: Kamber (86.)



Honvéd: Gróf - Bobál D., Lovric (Danilo, 61.), Kamber, Latifu - Gazdag, Nagy, Banó-Szabó, Holender - Eppel, Lanzafame



Vasas: Kamenár - Burmeister (Vaskó, 20.), James, Benes - Szivacski, Berecz, Vida, Ristevski - Kulcsár (Pavlov, 88.), Gaál (Ádám, 92.), Remili



Egy szép akció pontos lezárásával viszonylag gyorsan vezetéshez jutott a Vasas. Nem sokkal később a sérült Burmeister helyére a vendégeknél Vaskó állt be, aki pár másodperc elteltével egy szögletnél büntetőt hozott össze a Honvédnak. A Lanzafame által elvégzett 11-est azonban Kamenár kivédte. Összességében többet birtokolta a labdát a Honvéd, és több helyzetet is dolgozott ki, de a pihenőre mégis Vasas-vezetéssel vonultak az öltözőbe a csapatok.



A szünet után gyorsan eldöntötte a mérkőzést a Vasas: előbb Remili lőtt a kapuba egy szép kiugratás után, majd Gaál közelről volt eredményes szögletet követően. A Honvéd ezután is aktív volt, vezetett ígéretes támadásokat, de egy kivételével nem tudott élni a lehetőségeivel. Remili Mohamed a ráadásban a harmadik gólját is megszerezte, a Vasas pedig jó helyzetkihasználása miatt megérdemelten gyűjtötte be a három pontot.

OTP Bank Liga, 11. forduló:



Újpest FC-Debreceni VSC 1-1

Puskás Akadémia-Paksi FC 1-2

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Ferencvárosi TC 2-3

Diósgyőri VTK-Videoton FC 2-3

Swietelsky Haladás-Mezőkövesd Zsóry FC 2-2

Budapest Honvéd-Vasas FC 1-4



A tabella:

1. Videoton FC 11 7 3 1 24-13 24 pont

2. Ferencvárosi TC 11 6 4 1 25-12 22

3. Debreceni VSC 11 5 3 3 17- 9 18

4. Vasas FC 10 5 1 4 17-16 16

5. Paksi FC 11 4 4 3 19-19 16

6. Budapest Honvéd 11 4 4 3 18-19 16

7. Puskás Akadémia 11 4 2 5 16-18 14

8. Újpest FC 11 3 5 3 16-16 14

9. Diósgyőri VTK 11 3 3 5 17-22 12

10. Swietelsky Haladás 10 3 1 6 9-20 10

11. Mezőkövesd Zsóry FC 11 2 3 6 14-24 9

12. Balmaz Kamilla 11 1 3 7 13-17 6





A 12. forduló programja:

október 14., szombat:

Szombathelyi Swietelsky Haladás-Budapest Honvéd, Sopron 15.30

Diósgyőri VTK-Vasas FC, Debrecen 15.30

Balmazújváros Kamilla Gyógyfürdő-Videoton FC 15.30

Újpest FC-Paksi FC 15.30

Mezőkövesd Zsóry FC-Debreceni VSC 15.30

Puskás Akadémia FC-Ferencvárosi TC 19.30

MTI