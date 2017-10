Las Vegas - Tovább nőtt a halálos áldozatok száma

2017. október 2. 21:56

Tovább nőtt, 58-ra emelkedett a vasárnap éjjel Las Vegasban elkövetett tömegmészárlás halálos áldozatainak száma. A kórházakban 515 sebesültet ápolnak.

Mindezt Las Vegasban tartott sajtótájékoztatóján Joe Lombardo seriff jelentette be hétfőn, szavai szerint "legalább" 515 sebesültet ápolnak a kórházakban. A seriff hozzátette: az idő előrehaladtával nőhet a halálos áldozatok száma is.



Brian Sandoval nevadai kormányzó jelenlétében a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársa a sajtótájékoztatón a leghatározottabban hangsúlyozta: a tömegmészárlás elkövetőjének egyetlen nemzetközi terrorista csoporttal sem volt kapcsolata.



A nevadai kormányzó megfogalmazásában a lövöldözés helyszíne "háborús övezethez" hasonlít. "Dühösek vagyunk. Gyászolunk. Meg vagyunk zavarodva" - mondta a kormányzó. Carolyn Goodman, a város polgármestere további segítségre kérte a helyieket, mint mondta: leginkább a véradókra számítanak.



Közben egyre több részlet derül ki az elkövetőről, a 64 éves Stephen Paddockról.



Floridában élő testvére, Eric Paddock egy helyi lapnak azt nyilatkozta, hogy "derült égből villámcsapásként" érte őt a hír, a testvérét békés és nyugodt embernek ismerte. Erről számolt be a The Washington Post című napilap is, amely megírta, hogy információi szerint Paddock jogszerűen vásárolta a lőfegyvereket. A férfi a Las Vegastól mintegy 120 kilométernyire északkeletre fekvő Mesquite városkában élt. Családja, gyermekei nincsenek, partnernőjét ugyan letartóztatták, de azonnal tisztázták is.



Quinn Averett, Mesquite rendőrségének szóvivője a The New York Times című napilap riporterének elmondta, hogy Paddock nem volt büntetett előéletű, soha nem került összeütközésbe a törvénnyel. A Las Vegas-i seriff helyettese, Kevin McMahill szerint a férfinak néhány közlekedési kihágása volt, viszonylag rendszeresen tett látogatásokat Las Vegasban, mert szerencsejátékos volt.



Az ABC televízió információi szerint Paddock korábban könyvelőként dolgozott, és vadászati engedélye volt, amely Alaszkára érvényes.



Mesquite rendőrsége hétfőn átkutatta Paddock lakását, és fegyvereket és lőszereket talált.

MTI