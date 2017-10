"Utcára tették" a spanyol rendőröket és csendőröket

2017. október 3. 11:51

Több katalán város szállodáiból is "utcára tették" a spanyol rendőröket és csendőröket az erőszakba torkollt vasárnapi függetlenségi népszavazás miatt - írta kedden több spanyol napilap.

Calella városában a hatóságok az ellenük tüntetők szitkozódása, kiabálás közepette hagyták el a szállodákat, amelyek bejáratánál a katalán rendőrök igyekeztek élőláncot alkotni.



A feldühödött tömeg a hatósági autókat és furgonokat ütlegelte és rugdosta, többen még a járművek után is futottak.



Sajtóinformációk szerint Calella függetlenségpárti polgármestere követelte a szállodáktól a rendőrök elküldését, egyes hírek szerint működési engedélyük visszavonásával fenyegetve.



A Monserrat Candini az ANTENA3 televízió csatorna reggeli műsorában ezt cáfolta, és azt mondta: épp a szállodák panaszkodtak a rendőrök jelenlétére, akik vasárnap éjjel a hotel előtt több embert is megütöttek azok közül, akik ellenük tiltakozva megjelentek ott.



Pineda de Marban, a polgármester első helyettese is távozásra szólította fel az ott elszállásolt rendfenntartókat, mondván: nincs ok a jelenlétükre.



A rendőrök szállodái előtt is tüntetések voltak. A rendőrök a szálloda bejáratánál felsorakozva viszont lényegében a demonstrálók ellen tüntettek és azt követelték a tüntetőktől, hogy hagyják végezni a rendfenntartók munkáját.



A spanyol alkotmánybíróság által felfüggesztett, ezért illegális népszavazás megrendezése miatt 10 ezer spanyol csendőrt és rendőrt vezényeltek Katalóniába, akinek nagyobb részét bérelt tengerjáróhajókon szállásolták el.



Sokakat helyeztek el azonban városi szállodákban is szerte Katalóniában, amelyek előtt már a szavazás előtt is jelentek meg tüntetők, hangoskodók, akik például lábasokat, konyhai edényeket ütögettek, így tiltakozva a fokozott hatósági jelenlét ellen.

MTI