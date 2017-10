Eredményes szezont zárt a Neckermann Magyarország

2017. október 3. 14:34

Eredményes szezont zárt a Neckermann Magyarország, a szeptember végén zárult üzleti évben az utazási iroda árbevétele meghaladta a 14 milliárd forintot, és a cég stabilan működik már csaknem 25 éve - mondta a Neckermann Utazás ügyvezető igazgatója az MTI-nek.

Békefi Veronika elmondta: az idei nyári szezonban a magyar turisták körében Spanyolország, Görögország, Törökország, Bulgária, Horvátország, Olaszország és Ausztria volt a legkedveltebb úti cél. A 2017-es nyári szezonban már az előfoglalási időszak is jelentős növekedést mutatott a korábbi évekhez képest az utazási csomagok és szállásfoglalások terén, de jelentősen nőtt a hajóutak és a körutak népszerűsége is. A hajós utakra évente 20-26 csoportot indítanak.



A legnépszerűbb úti célok mellett sokan utaztak a tengerparti nagy üdülőhelyek helyett a kisebb, kevésbé frekventált területekre, vagy vettek részt városlátogatási programokban. Az egyéni utazások között Horvátország, Olaszország és Ausztria voltak a legkeresettebbek.



Az ügyvezető igazgató kifejtette: idén az utasok számára az úti cél és az utazási iroda kiválasztása mellett különlegesen fontos szempont a biztonság kérdése is. Véleménye szerint a szezon sikerességének legfontosabb pillérei a cég 25 éves piaci tapasztalata, az ügyfélelégedettség növelése érdekében tett folyamatos erőfeszítések, a Thomas Cook-Neckermann vállalatcsoport nyújtotta biztos háttér és a szignifikánsan növelt kínálat voltak.



A magyarországi Neckermann stabilitásának egyik garanciája az Európában 15 országban jelen lévő, évente 20 milliónál több utast utaztató és 22 ezer alkalmazottat foglalkoztató nemzetközi konszern, amely szinte korlátlan szálláskapacitást és körutazási program kínálatot biztosít a Magyarországon is népszerű, vagy akár a lehető legkülönlegesebb úti célokon is.



A Thomas Cook-Neckermann konszern 6 saját szállodamárkája egyre hangsúlyosabb a Neckermann itthoni értékesítésében is - jegyezte meg.



Békefi Veronika kitért arra, hogy az 1993-ban alakult magyarországi leányvállalat 2018-ban 25. születésnapját ünnepli. Ebből az alkalomból új charterjáratokkal - már Debrecenből is -, új úti célokkal és tovább bővített szállodakínálattal készülnek. A Neckermann Magyarország 24 saját és közel 400 franchise vagy partner irodával, továbbá online értékesítési felületével az ország teljes területét lefedi. A cég árbevétele tavaly 14,5 milliárd forint volt, hasonló a megelőző évhez képest, 130 dolgozót foglalkoztatnak.

MTI