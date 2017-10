Az orosz légierő likvidálta az an-Nuszra Front vezérkarát

2017. október 4. 09:46

Az orosz légerő likvidálta - az újabban Dzsabhat Fatah as-Sám elnevezést használó - an-Nuszra Front terrorszervezet vezérkarát Szíriában - közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szóvivője, Igor Konasenkov vezérőrnagy szerint a szervezet vezére, Abu Mohammad al-Dzsúláni állapota válságos, a szervezet 12 harctéri parancsnoka pedig meghalt. Állítása szerint a Szu-34-es és Szu-35-ös gépek által kedden végrehajtott csapás megsemmisítette Dzsúláni mintegy ötventagú testőrségét is, tíz terrorista pedig súlyosan megsebesült.



A tábornok elmondta, hogy Dzsúláni több forrás szerint súlyos sérüléseket szenvedett a repeszektől, elvesztette az egyik karját is.



Konasenkov nem közölte, hogy az orosz harci gépek hol hajtották végre a csapást, csak annyit árult el, hogy az an-Nuszra-vezérkar tanácskozásának helyszínét előzetesen több csatornán keresztül is megerősítették. Hozzátette, hogy a moszkvai katonai tárca folytatja azoknak a terroristáknak a likvidálását, akiknek közük volt az orosz katonai rendészek ellen az idlíbi feszültségcsökkentési övezet határán szeptember 18-án végrehajtott támadáshoz.



Dzsúláni egyébként hétfőn az an-Nuszra Front mellett átvette az al-Kaida nemzetközi terrorszervezettel szövetséges szélsőséges ernyőszervezet, a Haját Tahrír as-Sám (HTS) vezetését is Szíriában. A Szíria északnyugati részén található Idlíb tartományban nagy befolyással bíró szövetség eddigi vezetője, az Abu Dzsaberként is ismert Hasím as-Sejk lemondott.



Dzsúláni korábban Sejk helyettese volt. Szakértők szerint a személycsere hátterében hatalmi harcok húzódhattak meg.



A HTS ellenőrzése alá vonta Idlíb tartomány nagy részét, miután júliusban kiűzték a térségből a Törökország által támogatott Ahrar as-Sám csoport felkelőit.

MTI