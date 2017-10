Las Vegas - Az elkövető kamerákat helyezett el

2017. október 4. 09:50

Stephen Paddock, a Las Vegas-i tömegmészárlás elkövetője kamerákat helyezett el a szállodában és tette előtt nagy összeget utalt át a Fülöp-szigetekre - jelentette be szerdára virradóra Joseph Lombardo, Clark megye seriffje sajtóértekezleten.

Elmondta, hogy a tette után öngyilkosságot elkövetett Stephen Paddock a szállodai szobájában és a folyosón is kamerákat helyezett el. A rendőrség feltételezése szerint a 64 éves férfi azt figyelhette, hogy közelít-e valaki a szobájához.



Kedden nyilvánosságra hoztak néhány - a lövöldözés idején készült - videofelvételt, amelyből kiderül, hogy Paddock a sorozatokat 9-11 perc alatt adta le.



A nyomozók összesen 47 tűzfegyvert találtak három, általuk átfésült helyszínen - Paddock hotelszobájában, Mesquite városi otthonában és egy másik hozzá köthető renói ingatlan területén - közölte Jill Snyder, az Egyesült Államok Alkohol-, Dohány-, Lőfegyver- és Robbanóanyag-ügyi Irodájának (ATF) különleges ügynöke.



Az amerikai sajtó megjelentette azokat a brit The Daily Mail című lapban közölt fotókat is, amelyek a szállodai szobát mutatják, a képeken egy halott férfi - feltehetően a tettes - lába látszik, valamint a szobában szanaszét heverő fegyverek.



A rendőrök egyelőre sötétben tapogatódznak a tettes indítékát illetően. Lombardo seriff újságíróknak hangsúlyozta: gondosan kitervelt akcióról volt szó, erre utalnak a szállodában talált lőfegyverek típusai és a rengeteg lőszer is. "Nagyon részletesen eltervezte, és biztos vagyok abban is, hogy minden körülménnyel számolt" - fogalmazott a seriff.



Bár a hétfői hírek még arról szóltak, hogy Marilou Danleyt, Paddock barátnőjét tisztázták a rendőrök, kedden Joseph Lombardo azt nyilatkozta: a nő ismét a rendőrség érdeklődésének homlokterébe került, mert esetleg mégis köze lehet a történtekhez. "Beszélünk vele" - szögezte le Lombardo. A nyomozók azt remélik, hogy a 62 éves Marilou Danley, aki együtt élt Paddockkal, segíthet az indítékok feltárásában.



Egy igazságügyi forrás a CNN hírtelevíziónak azt mondta, hogy a nő kedd éjszaka a Fülöp-szigeteki fővárosból, Manilából visszatért Los Angelesbe és ott a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) emberei fogadták.



Rendőrségi és igazságügyi források szerint Danley a "vizsgálat szempontjából az érdeklődés középpontjában álló személy". Útját vissza az Egyesült Államokba az FBI intézte - hangoztatta egy rendőrtisztviselő.



A Nevada Independent című lap - rendőrségi forrásokra hivatkozva - azt közölte, hogy Danley fülöp-szigeteki születésű ausztrál állampolgár, aki házasság révén került az Egyesült Államokba.



Szintén rendőrségi források hozták nyilvánosságra, hogy Stephen Paddock tette elkövetése előtti héten százezer dollárt utalt át a Fülöp-szigetekre, ám azt egyelőre nem tudni, hogy az átutalás pontosan mikor történt és ki volt a címzettje. Az FBI a fülöp-szigeteki hatóságokkal együttműködve dolgozik a részletek felderítésén.



Donald Trump amerikai elnök, mielőtt Puerto Ricóba indult a hurrikán károsultjainak meglátogatására, újságíróknak azt mondta: Stephen Paddock "tébolyult" ember volt.



A kongresszusban a politikusok egyperces néma csönddel adóztak az áldozatok emlékének.

