Új elnököt választ keddi közgyűlésén az MMA

2017. október 4. 12:47

Új elnököt választ a második ciklusa befejeztével leköszönő Fekete György helyére október 10-i, keddi tisztújító közgyűlésén a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) a Pesti Vigadóban - közölte a köztestület az MTI-vel.

Az MMA alapszabálya szerint az elnök, az alelnökök és a négy fő elnökségi tag választását jelölőbizottság készíti elő, amely szeptember 15-ig Jankovics Marcell Kossuth-díjas filmrendező, illusztrátor és művelődéstörténészt, a Nemzet Művészét; Marton Éva Kossuth-díjas operaénekest, a nemzet művészét; és Vashegyi György Liszt Ferenc-díjas karmestert ajánlotta az elnöki tisztségre.



Az alapszabály értelmében azonban akár a közgyűlés napján, a mandátumvizsgálat befejezéséig is lehetősége van írásban új akadémikust jelölni az MMA élére a szavazati joggal rendelkező tagoknak. Ugyanígy biztosítja az alapszabály a visszalépés lehetőségét is.



Az elnöki tisztség legfeljebb két három éves cikluson keresztül tölthető be. Fekete György Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas belsőépítész 2011 óta áll az MMA élén.



A közgyűlésen adják át az MMA évi tagozati díjait, valamint az akadémikusok meghallgatják a beszámolókat az elnök, az elnökség, a tagozatok és a bizottságok munkáiról is. Ezt követi az elnök, az alelnökök és az elnökségi tagok megválasztása, valamint egyebek mellett az akadémikusok megtárgyalják a tiszteletbeli elnöki cím adományozásáról szóló előterjesztést is - olvasható az MMA tájékoztatásában.

MTI