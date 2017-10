Szigorodnak az iskolai buszos kirándulások szabályai

2017. október 4. 13:33

A jövő évtől több ponton szigorodnak az iskolai buszos kirándulásokra vonatkozó szabályok - jelentette be Palkovics László oktatásért felelős államtitkár szerdán Budapesten sajtótájékoztatón.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) államtitkára kifejtette, 2018-tól miniszteri rendelet írja majd elő, hogy a külföldre tartó iskolai autóbuszos kirándulásokon a járművezetők este 11 és másnap hajnali 4 óra között nem vezethetnek, és ezt a pihenőidejüket is a buszt elhagyva kell eltölteniük.



Kiemelte, az új előírások értelmében 13 évesnél idősebb busszal nem lehet majd iskolai kirándulást bonyolítani, továbbá minden oktatási intézmény csak olyan szolgáltatóval köthet szerződést, amely garantálja, hogy járművezetője nem szenved a közlekedést veszélyeztető alvászavarban.



Palkovics László hangsúlyozta, az iskolai kirándulásokra vonatkozó szabályok szigorításától függetlenül a hatályos jogszabályok garantálják az autóbuszos közlekedés biztonságát, amely most is a legbiztonságosabb közlekedési forma.



Emlékezetett, az iskolai buszokra a januári, 17 halálos áldozatot követelő veronai buszbalesetre válaszolva jönnek létre most szigorúbb szabályok, az Egyesült Államokban közlekedő iskolabuszok mintájához hasonlóan.



Dittel Gábor, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) ügyvezető főtitkára a sajtótájékoztatón bemutatta szervezetük új autóbuszos közlekedésbiztonsági kézikönyvét, amelyet a napokban az iskolákba is eljuttatnak. Az Emmi ajánlásával és az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság támogatásával megjelent kötet címe "Az autóbuszos utazás tízparancsolata".



A kézikönyv célja, hogy szakmailag, de közérthető módon mutassa be az autóbuszos kirándulások legfontosabb biztonsági szempontjait - mondta Dittel Gábor, aláhúzva, általánosságban nem tartják indokoltnak a buszokra és járművezetőkre vonatkozó szabályok szigorítását.



A NiT Hungary kézikönyve könnyen érthető formában próbálja felhívni a szülők, kirándulást szervezők figyelmét azokra a szempontokra, amelyekre nagy figyelmet kell fordítani.



A kiadvány azt tanácsolja például a kirándulások szervezőinek, hogy minden esetben válasszanak megbízható szolgáltatót, ne spóroljanak a biztonságon, készüljenek pontos utaslisták.



Dittel Gábor emellett megjegyezte, a buszvezetőnek mindig a járművet elhagyva kell eltöltenie pihenőidejét, továbbá érdemes a kirándulás részvevőinek fuvarszervezési forgatókönyvet készíteniük, amitől később nem térnek el, így ugyanis kiszámíthatóbbá, biztonságosabbá válik az utazás.



A NiT Hungary készített egy a "A busz nem játszótér" című szórólapot is, amely a kisebbek figyelmét külön felhívja arra, hogy a buszos utazáson ülve, a biztonsági övet bekapcsolva tartva kell maradni, és menet közben nem szabad zavarni a járművezetőt.



MTI