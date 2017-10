Ezek a lehetséges forgatókönyvek Katalónia kiválása esetén

2017. október 4. 20:12

Napokon belül kikiálthatja függetlenségét Katalónia – erről beszélt a katalán elnök egy, a BBC televíziónak adott interjúban. Ma még tulajdonképpen beláthatatlan, hogy ez milyen következményekkel járhat – ízelítőt mindenesetre már kaphattunk belőle a népszavazás napján.

Győztek az igenek a függetlenedésről tartott referendumon, de győzött-e Katalónia? Az is fontos kérdés, hogy egyáltalán lehet-e győztest hirdetni, vagy vesztesei lehetnek csak a szeparatista törekvéseknek.

Nincs nemzetközi jogi alapja annak, hogy Katalónia kikiáltsa függetlenségét. Az ENSZ alapokmánya deklarálja a népek önrendelkezési jogát, ugyanakkor az ebben meghatározott nép definícióját Katalónia nem meríti ki. Ha ki is kiáltja függetlenségét, sem Spanyolország, sem pedig Franciaország nem fogja elfogadni államiságát, így már exportja is problémássá válik. Emellett közvetlen repülőjáratok sora szűnhet meg, hiszen egy el nem ismert államba nem indítanak majd járatokat, így a jelenleg milliós nagyságrendben érkező turisták száma lecsökken – fejtette ki Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója az M1 Szemtől szembe című műsorában.

Elég gazdagok, elvileg

A szakértő arról is beszélt, hogy a katalánok nemzeti identitása évezredes múltra tekint vissza, ám az 1700-as évek elején megszűnt az államiságuk, és azóta egységes, centralizált Spanyolország részeként létezik Katalónia.

Aránylag fejlett tartományról van szó, hiszen Katalóniában magasak az adójövedelmek, melyet a spanyol kormány központilag szed be és ebből osztja vissza az állami beruházásokat és kifizetéseket, legyen szó akár tanárokról vagy autópálya-felújításról. A GDP 7-8 százalékát teszi ki az a pénzösszeg, amit Katalónia a spanyol központi költségvetésbe fizet be.

A katalánoknak ugyanakkor azzal a problémával kellett szembenézniük, hogy az elmúlt 10 évben a spanyol kormány alulfejlesztette Katalóniát, amely így nem kapta meg közszolgáltatásként azt, amit például egy andalúz vagy madridi állampolgárok. A 2010-es évek elejétől – amikor a gazdasági válság már tombolt Spanyolországban – ugyanakkor különösen fontos lett volna, hogy a befizetett eurók visszajöjjenek – magyarázta Nagy Sándor Gyula.

Elmeszelték a statútumot

Az autonómiatörekvést már a 2000-es évek közepétől sikerült kompromisszumra hozni az akkori szocialista kormánnyal – fűzte hozzá a szakember. Ekkor ugyan elfogadtak egy új autonóm statútumot, amelyet azonban egy 2010-es döntéssel a spanyol alkotmánybíróság elmeszelt, így az soha nem lépett életbe. Ebben egyébként a fiskális autonómiát is deklarálták volna – mondta.

Sobieski Tamás Spanyolország-szakértő a műsorban hozzátette, 2005-ben a baszkok is megpróbáltak egy hasonló statútum-bővítést elérni, amikor elhangzott egy súlyos mondat az akkori tartományelnök írásában: Spanyolország vagy továbbfejleszti történelmét, vagy megismételni azt. Ezek után a baszk statútum bővítését is elmeszelték, mely egyébként kivette volna a baszk országrész irányítását Madrid kezéből.

Sobieski Tamás azt is mondta, nem gondolja, hogy Katalónia kiválik Spanyolországból.

Mire készül a spanyol sereg?

A spanyol király – apjától eltérően, aki 36 évvel ezelőtti rendőr- és katonai puccs estélyén katona-egyenruhában jelent meg – civil ruhában volt, ám továbbra is a spanyol hadsereg főparancsnoka.

Az biztos, hogy készülődik a sereg, még akkor is, ha most „csendben van”. Erre utalhat az is, hogy néhány hete hadgyakorlatot is tartottak – fűzte hozzá.

Nagy Sándor Gyula szerint precedenst teremthet akár uniós szinten is az, hogy Spanyolország hogyan kezeli a katalán helyzetet. Az biztos, hogy véres etnikai tisztogatás nem lesz – jelentette ki a szakértő, azt ugyanakkor hozzátette, abban nem biztos, hogy a katonaság nem vonul be és nem vesz át rendfenntartói feladatokat a csendőrséget megerősítve, fenntartva azt a látszatot, hogy Spanyolország továbbra is uralja Katalóniát.

Elzárhatják a pénzcsapokat

Ha Katalónia kikiáltaná függetlenségét, Spanyolország megtehetné, hogy minden pénzcsapot elzár, és nem utalja át a fizetéseket.

Katalónia tartományi adósságállománya 25 százalékos; kiválás esetén a nemzetközi jog elvárja a lakosság arányos átvállalását az anyaországnak, Spanyolországnak pedig 100 százalék felett van a GDP-arányos adósság – magyarázta a szakember.

A hitelminősítők figyelik az eseményeket és nem várják tárt karokkal az esetleges független katalán államot – húzta alá Sobieski Tamás.

M1 - Szemtől szembe