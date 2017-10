A többség kompromisszumkészséget vár a CSU-tól

2017. október 5. 00:35

A kölcsönös engedményeken alapuló megegyezés iránti készséget vár a németek többsége a kormányalakítási tárgyalásokon a bajor jobbközép CSU-tól a párt legfontosabb követelése, a menekültbefogadás felső határának ügyében - mutatta ki egy szerdán ismertetett felmérés.

A Stern című hírmagazin megbízásából készített közvélemény-kutatás szerint a németek 72 százaléka elvárja a CSU-tól, hogy az úgynevezett Jamaica-koalíció megalakítása érdekében legyen nyitott a kompromisszumra. Csupán 19 százalék gondolja, hogy a CSU-nak meg kell akadályoznia a koalíciókötést, ha nem sikerül bevezetni az évi 200 ezer főben rögzített menekültbefogadási felső határt.



A Forsa közvélemény-kutató társaság adatai szerint a CSU bázisa is kompromisszumkészséget vár el a Horst Seehofer bajor miniszterelnök vezette párttól. A szavazótábor 76 százaléka helytelenítené, ha a felső határ ügye miatt nem lehetne megalakítani a CSU és a CDU - az Angela Merkel vezette testvérpárt -, a liberális FDP és a Zöldek közös kormányát.



Más kutatások mellett a Forsa adataiból is kitűnik, hogy a szeptemberi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás óta megváltozott az uralkodó véleményáramlat a következő kormány lehetséges összetételével kapcsolatban. Most a németek 57 százaléka azt tartaná jónak, ha a pártok színei alapján (CDU/CSU: fekete, FDP: sárga, Zöldek: zöld) elnevezett Jamaica-koalíció vezetné az országot a következő négy évben, és csak 26 százalék szeretné, ha folytatódna a nagykoalíció, a CDU/CSU és a szociáldemokraták (SPD) közös kormányzása. Augusztusban még 54 százalék a nagykoalíció folytatása mellett foglalt állást.



A Jamaica-koalíciót a legnagyobb - 84 százalékos - arányban a Zöldek szavazói támogatják. A liberális szavazótáborban 81 százalékos ennek a koalíciós összetételnek a támogatottsága, és a CDU/CSU támogatóinak is a többsége, 58 százaléka támogatná, ha megalakulna Németország első Jamaica-koalíciós szövetségi kormánya.



Az első egyeztetések várhatóan az október 15-i alsó-szászországi tartományi választás után kezdődnek. A legnagyobb viták a menekültbefogadási felső határ körül lehetnek. A felső határ bevezetését a CDU, az FDP és a Zöldek is elutasítják.



A CDU és a CSU vezetői október 8-án próbálják majd rendezni belső vitáikat, és kidolgozni egy közös irányvonalat a koalíciós egyeztetésekre. A Süddeutsche Zeitung című müncheni lap értesülése szerint Horst Seehofer úgy látja, a vasárnapi tárgyalás lesz a legnehezebb a testvérpártok történetében 1976 óta, amikor az elveszített Bundestag-választás utáni konfliktus miatt a CSU felmondta a frakciószövetséget, majd néhány hét után visszavonta a döntést. A Süddeutsche Zeitung szerint Seehofer teljes erővel készül a tárgyalásra, minden nyilvános programját is lemondta, hogy a berlini találkozóra összpontosíthasson.

