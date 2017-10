Egyre többen érkeznek Olaszországba Tunéziából

2017. október 5. 13:25

Minden korábbinál többen érkeznek Tunéziából Olaszországba, és az olasz hatóságok szerint a menedékkérők között bűnözők és terroristák is megbújhatnak - írta az olasz sajtó csütörtökön.

A La Repubblica című, a kormányhoz közel álló napilap szerint veszélyes szintet ért el a Tunéziából érkező migráció.



Miközben az utóbbi három hónapban jelentősen csökkent a Líbiából útra kelők száma, Tunéziából felerősödött. A hivatalos adatok szerint augusztustól már több mint 4 ezren kötöttek ki Tunéziából az olasz partokon, de a becslések szerint ténylegesen ennél is többen lehetnek, mert az éjszaka leple alatt is sokan kötnek ki Szicília szigetén, majd szívódnak fel nyomtalanul. Tavaly ugyanebben az időszakban valamivel kevesebb mint hatszázan érkeztek Tunéziából. Utoljára ilyen mértékű tunéziai migrációt 2011-ben, az arab tavasz idején tapasztaltak Olaszországban.



A Tunéziából érkezők szinte mind férfiak. Motoros csónakokkal, 40-50 fős csoportokban teszik meg az utat a tunéziai partok és Lampedusa vagy Szicília közötti kevesebb mint 300 kilométeren.



Az olasz sajtó hangsúlyozta, hogy az olasz hatóságok képtelenek kitoloncolni a tunéziaiakat. A két ország közötti megállapodás szerint a tunéziaiak nem számítanak menekültnek, illegális bevándorlók, akiket Tunéziának vissza kellene fogadnia. Valójában az észak-afrikai állam hetente csak 30 embert fogad vissza. A többieket Olaszország addig nem zárja táborba, szabadon mozoghatnak.



A La Repubblica megjegyzi, hogy az olasz belügyminisztériumban jól tudják, hogy Tunézián keresztül szélsőségesek is érkeznek Európába. Közöttük volt Anis Amri, a 2016-os berlini kamionos merénylet és Ahmed Hanadzsi, a múlt vasárnapi marseille-i késelés elkövetője is.



Lampedusa polgármestere kedden egyeztet Marco Minniti olasz belügyminiszterrel, akitől beavatkozást sürgetett Roberto Ammatuna, a szicíliai Pozzallo polgármestere is, hangsúlyozva, hogy az utóbbi időben érkezők között egyre kevesebb a menekült és egyre több a büntetett előéletű és dzsihadista-gyanús személy.



A szicíliai Agrigento ügyészsége a bevándorlók ellenőrzésének további szigorítására szólította fel a dél-olaszországi hatóságokat.

MTI