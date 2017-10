Szijjártó: kényszerhelyzet a földgáz behozatala kapcsán

2017. október 5. 14:06

Közép-Európa és benne Magyarország - infrastrukturálisan - kényszerhelyzetben van a földgáz behozatala kapcsán - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön újságíróknak nyilatkozva.

A miniszter elmondta, jelenleg három irányból érkezhet földgáz Magyarországra: Ukrajnán keresztül orosz forrásból, Ausztrián keresztül, nagyrészt orosz forrásból vagy Szlovákián keresztül, de ezen keresztül nem jön gáz. Ugyanakkor a Gazprom lekötötte a német-cseh és a cseh-szlovák interkonnektorok majdnem teljes kapacitását 2039-ig, így onnan is csak orosz földgáz érkezhet az országba.



Megoldás lehetne Horvátország és Románia, de ezek az országok - a külügyminiszter megfogalmazása szerint - blokád alatt tartják Magyarországot.



"Tehát innentől kezdve jól hangzik a diverzifikáció, jól hangzik, hogy sok forrásból vásároljunk gázt, de mivel sem az Egyesült Államok, sem az Európai Unió semmifajta infrastrukturális fejlesztést nem tudott véghezvinni az elmúlt években (...) nincs más lehetőségünk, mint, hogy a 2021 utáni időszakra is megállapodjunk az oroszokkal", hogy legalább részben orosz forrásból fedezzük a gázszükségletet - mondta a miniszter.



Elmondta azt is, Magyarország csak olyan megállapodásban érdekelt 2021 után az orosz gázszállításról, amely a jelenleginél kedvezőbb árat tartalmaz, hiszen a földgáz világpiaci ára csökken. Arra a felvetésre, hogy piaci áron olcsóbban lehetne földgázt venni - akár orosz forrásból is - mint a hosszú távú szerződéssel, a miniszter azt válaszolta, hogy a 2021 utáni szerződésről még csak most kezdenek tárgyalni, így nem lehet már most ítéletet mondani a megállapodásról.



Hozzátette, Magyarország éves gázfogyasztása emelkedik, jelenleg mintegy 9 milliárd köbméter.

MTI