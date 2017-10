Gyurcsány tisztázza magát a Czeglédy-kölcsön ügyében!

2017. október 6. 14:15

A kormánypártok elvárják, hogy Gyurcsány Ferenc tisztázza magát a Czeglédy Csabának nyújtott 80 millió forintos kölcsön ügyében.

Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő pénteki budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: dokumentumok bizonyítják, hogy Gyurcsány Ferenc pénzelte Czeglédy Csabát, akinek tavaly februárban 80 millió forintos kölcsönt adott.



Közlése szerint a szerződést Gyurcsány Ferenc családi cége, az Altus intézte, s a megállapodást a volt kormányfő felesége, Dobrev Klára írta alá.



A kormánypárti politikus azt mondta, választ várnak arra, hogy Gyurcsány Ferenc miért adott pénzt Czeglédy Csabának, pontosan milyen pénzügyi kapcsolat áll fent közte és Czeglédy Csaba, illetve az Altus és a politikus cége között. Tudott arról Gyurcsány Ferenc, hogy az az összeg amit ,egy bűnszervezethez folyik? - kérdezte. Azt is firtatta, hogy miért állt érdekében pénzelni egy bűnözőt, aki 3 milliárdos áfa-csalást követett el, és több száz diákot megkárosított. Felszólította Gyurcsány Ferencet és az Altust válaszoljanak, és tisztázzák a felmerült kérdéseket.



Szóvá tette azt is, hogy Gyurcsány Ferenc és az MSZP kezdettől fogva védi Czeglédy Csabát és falaz neki.



Hollik István a Jobbik ellen elrendelt ügyészségi nyomozásról kérdésre azt mondta: a törvényeket mindenkinek be kell tartania, s a pártok gazdálkodására egyértelmű szabályok vonatkoznak. Ahogy Orbán Viktor kormányfő is fogalmazott a pénteki interjúban: ez egy jogi, illetve technikai kérdés, s a hatóságok végzik a feladatukat - idézte. Hozzátette: a pártok dolga, hogy együttműködjenek a hatóságokkal, ha ezt a Jobbik nem teszi, annak nyilvánvalóan oka van.



Arra, hogy az ügyben nem volt-e politikai nyomás, úgy reagált: jogállamban élünk, az intézmények végzik a feladatukat. A törvények arról is egyértelműen rendelkeznek, mit kell tenni, ha egy párt nem tartja be a szabályokat - közölte egy másik felvetésre a várható következményekről.



Arról, hogy Navracsics Tibor magyar uniós biztos nyilatkozata szerint az Európai Bizottság nem foglalkozik a Soros-tervvel, azt mondta: Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, s másik három biztos is zárt ajtók mögött fogadta Soros Györgyöt. Ha pedig Navracsics Tibor nem ismeri a tervet, szívesen átküldik neki - mondta.

MTI