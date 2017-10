Folytatódik a baloldali miniszterelnök-jelölti casting

2017. október 6. 20:51

Folytatódik a miniszterelnök-jelölti casting a baloldalon – ezúttal Lendvai Ildikó, az MSZP egykori elnöke szólalt meg a témában, aki azt mondta: stressz és káosz van az MSZP-ben Botka László távozása óta. Közben többek szerint Gyurcsány Ferenc nevethet a végén: a DK elnöke két napja egy rádióinterjúban nem is titkolta, hogy vannak miniszterelnök-jelölti ambíciói.

Lendvai Ildikó, az MSZP egykori elnöke az ATV-ben azt nyilatkozta: a stresszhelyzet doppingolhatja is az embert és tönkre is mehet bele. Ha valamiben van most az MSZP, akkor stresszhelyzetben. Lendvai Ildikó szerint Botka László visszalépése óta nagy a káosz a pártban, a történtekért viszont szerinte nem a szocialisták a felelősek.

Mint mondta: nem volt rossz az eredetileg felépített stratégia, matematikailag az optimális szavazatmaximálást hozta volna ki, de hát nem csak matematika van, hanem politika is, a többi párt ezt másképp gondolta.

Botka László hétfőn jelentette be: visszaadja miniszterelnök-jelölti felkérését. A hétfői bejelentés óta ismét megkezdődött a miniszterelnök-jelölti casting a baloldalon.



Kovács László, az MSZP másik egykori elnöke a Kossuth rádióban már arról beszélt, neki is van egy jelöltje, akiről a szombati választmányi ülésen meg is próbálja majd meggyőzni a tagságot. A politikus azt is mondta: most mindenképpen olyan vezető kell, akinek volt már köze a miniszterelnöki munkához.



Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke úgy nyilatkozott: „Egyik szemem sír, a másik nevet”. Sokak szerint éppen Gyurcsány Ferenc lehet az új jelölt, aki az elmúlt napokban nem is tagadta, hogy vannak ilyen ambíciói.

Szerdán az Inforádióban például úgy fogalmazott: csak kommunikációs kérdésnek tekinti, hogy a pártján belül miniszterelnök-jelöltnek vagy listavezetőnek nevezik-e.

Arról, hogy egy esetleges összefogás során a közös miniszterelnök-jelölt is ő lenne-e, Gyurcsány Ferenc azt mondta: a miniszterelnököt szerinte annak kell majd adnia, aki több szavazatot szerez, de mint fogalmazott: pártja a kellő pillanatban meg tudná előzni az MSZP-t.

Botka László egymillió új szavazót ígért az MSZP-nek, amikor kiderült 2016-ban, hogy ő lesz a szocialisták miniszterelnök-jelöltje. Karrierje végére azonban nemhogy nem tudta megtartani ígéretét, csúfos vereséget is szenvedett. Botka László karrierjéről szóló cikkünket ide kattintva megtekintheti.

M1 - Híradó