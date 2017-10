Madách Imre szobrát avatták fel Csesztvén

2017. október 7. 21:49

Madách Imre és Fráter Erzsébet szobrát avatták fel Csesztvén a Madách Imre Emlékházban szombaton; az alkotás a házaspár csesztvei boldog éveit idézi fel - tájékoztatta az MTI-t a Nógrád megyei település polgármestere.

Palman Imre elmondta: Csesztvén van Magyarország egyetlen Madách-emlékhelye, ezért az önkormányzat fontosnak tartotta, hogy megvásárolja a szobrokat az alkotó, a januárban elhunyt ifjabb Szabó István szobrászművész hagyatékából.



Madách Imre és Fráter Erzsébet gipszszobra korábban csak a benczúrfalvai műteremben volt látható, az egész alakos szobrokon a házaspár egymás mellett áll, Fráter Erzsébet férje vállára teszi a kezét.



A polgármester hozzátette: a szobrászművész vágya is az volt, hogy a szobrot Csesztvén helyezzék el, és az önkormányzat most bronzváltozata elkészítésén dolgozik.



Ennek többmilliós költsége lesz, ezért támogatókat keresnek - fogalmazott Palman Imre.



A pályázati lehetőségek mellett megszólítják a nagyvállalatokat, a Nógrád megyei Madách-díjasokat, és együttműködésről egyeztetnek a Szlovák Nemzeti Múzeum - A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumával, az alsósztregovai Madách-emlékhely fenntartójával is.



A házaspár szobrai a Madách Imre Emlékház szalonjában kaptak helyet, a bronzszobrot a ház előtt helyeznék el.



2013 nyarán a Mikszáth Kálmán Társaság is elhatározta, hogy pénzt gyűjt a gipszszobrok bronzba öntéséhez. Mint Praznovszky Mihály irodalomtörténész, a társaság örökös elnöke az MTI-nek elmondta, ez végül nem valósult meg, de a Társaság is segíti az ügyben Csesztve önkormányzatát.



Madách Imre és Fráter Erzsébet 1845 júliusában kötött házasságot, majd kilenc évvel később, 1854 júliusában írták alá a válási szerződést. Madách Imre ekkor 31, Fráter Erzsébet 27 éves volt.



Az ember tragédiája költője 1844 decembere és 1853 szeptembere között lakott Csesztvén. Itt élte házassága boldog éveit, ekkor lett tevékeny részese a megyei politikai életének, majd innen hurcolták börtönbe 1852 nyarán, amiért Kossuth Lajos titkárát bújtatta. Csesztvén fogadta a Tragédia felfedezőjét, Arany Jánost is.



A csesztvei kúria 1964-ben kapott múzeumi funkciót. 2012 őszén felújították, és akkor nyitottak új állandó kiállítást, a rekonstruált szalonban Madách Imre és Fráter Erzsébet öltözékeit is láthatják a látogatók.



A Madách Imre Emlékmúzeum az új múzeumi törvény értelmében 2013 januárjától került a csesztvei önkormányzat kezelésébe.

MTI