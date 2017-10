Svájci-magyar - Sima vereség Bázelben

2017. október 7. 23:25

A magyar labdarúgó-válogatott 5-2-re kikapott Svájc vendégeként a világbajnoki selejtezősorozat kilencedik fordulójának szombati játéknapján.

k ki Bázelben.



A tízpontos magyarok az utolsó, keddi fordulóban Feröer-szigetek csapatát fogadják a Groupama Arénában, ahol egy pont is elég számukra a harmadik hely megtartásához. Mivel előrébb nem tud lépni a nemzeti együttes, így - ahogy 1986 óta mindig - biztosan lemarad a vb-ről.



Európai vb-selejtezők, 9. forduló: B csoport:

Svájc-Magyarország 5-2 (3-0)



Bázel, St. Jakob Park, 32 018, v.: Paolo Tagliavento (olasz)

gólszerzők: Xhaka (18.), Frei (20.), Zuber (43., 49.), Lichtsteiner (83.), illetve Guzmics (58.), Ugrai (89.)

sárga lap: Ugrai (35.), Elek (44.)



Svájc: Yann Sommer - Stephan Lichtsteiner, Fabian Schär, Johan Djourou, Francois Moubandje - Remo Freuler (Eren Derdiyok, 84.), Fabian Frei (Denis Zakaria, 73.), Granit Xhaka - Xherdan Shaqiri, Haris Seferovic (Breel Embolo, 63.), Steven Zuber



Magyarország: Gulácsi Péter - Bese Barnabás (Lang Ádám, 33.), Kádár Tamás, Guzmics Richárd, Korhut Mihály - Pátkai Máté, Elek Ákos (Márkvárt Dávid, 56.)- Varga Roland (Sallai Roland, 69.), Nagy Ádám, Lovrencsics Gergő - Ugrai Roland



I. félidő:

8. perc: Guzmics hazaadását követően Gulácsi megállította labdát, majd hátralépett, hogy nekifutásból messzire kirúgja azt, de elcsúszott, így Xhaka lecsapott rá és az üres kapuba gurított (1-0).

20. perc: Frei kapott passzt a magyar 16-os bal sarkánál, lövése megpattant Bese lábán, a labda pedig védhetetlenül tekeredett a hosszú sarokba (2-0).

43. perc: Lang rossz passza után Shaqiri ugratta ki a magyar 16-os bal oldalán Zubert, aki 10 méterről laposan a bal sarokba gurított (3-0).



II. félidő:

49. perc: Seferovic passzolt Zuberhez, aki 23 méterről lőtt kapura, Gulácsi pedig mellé ütött a léc alá tartó labdának (4-0).

58. perc: egy bal oldali magyar szöglet után Kádár csúsztatta kapura a labdát, Sommer vetődve hárított, de a kipattanót Guzmics lőtte a bal sarokba (4-1).

83. perc: Lichtsteiner kapott labdát a 16-os jobb oldalán, éles szögből mértani pontossággal lőtte ki a jobb sarkot (5-1).

89. perc: Nagy jobb oldali beadását Sommer pontosan Ugraihoz paskolta, ő pedig okosan átfejelte a svájci kapus felett a labdát (5-2).



Már a mérkőzés kezdetén magához ragadta a kezdeményezést a svájci csapat. Egymást követték a hazai akciók, amelyek végén rendre tiszta lövőhelyzet alakult ki, de a távoli kísérletek eleinte elkerülték a magyar kaput, vagy éppen Gulácsi kezében landoltak. A magyarok szórványos ellentámadásai a bal oldalon futottak, ami azért érdekes, mert a svájciak egyik legjobbja, Lichtsteiner játszott jobbhátvédként.

Amikor kissé meddővé vált a hazaiak fölénye és megnyugodhatott Bernd Storck szövetségi kapitány együttese, hogy átvészelte az első negyedóra rohamait, akkor Gulácsi óriásit hibázott: egy hazaadásnál elcsúszott, így Xhaka pályafutása egyik legkönnyebb gólját szerezte. Nem kellett sokat várni a második svájci találatra sem, ami hasonlóan balszerencsés körülmények között esett, ugyanis Bese lábáról vágódott a labda a magyar kapuba.



Ezt a magyar szurkolók nem viselték jól, a hangosbemondón keresztül figyelmeztették őket, hogy ne rázzák a kerítést, erre válaszul a magyar szövetséget szidták kórusban. A pályán sem lett jobb a helyzet, mivel Besét sérülés miatt le kellett cserélni, helyét Lang vette át. A félidőből hátralévő időben még volt néhány svájci helyzet, melyekből eleinte les, vagy Gulácsi-bravúr miatt nem lett gól, de a végén még Zuber betalált, ezzel a svájciak egy félidő alatt bebiztosították sikerüket. Az egyetlen magyar kapura lövést Varga Roland eresztette meg szabadrúgásból közvetlenül a szünet előtt.



A folytatásban sem változott semmi, a hazaiak első támadásukból ismét betaláltak Zuber révén, de Gulácsi ekkor is hatalmasat hibázott. A svájciak nem álltak le, záporoztak a lövések a magyar kapura, Gulácsi többször szépen védett a bakijai után. A magyarok aztán egy szögletet követően váratlanul szépítettek, amit a vendégdrukkerek görögtüzekkel ünnepeltek, ezért ismét figyelmeztették őket. Ezt követően kissé alábbhagyott a lendület, a svájciak már nem erőltették annyira a támadások befejezését, de így is adódott néhány ígéretes lehetőségük, igaz egy ízben a magyar csapat is betalálhatott volna, végül Lichtsteiner gyönyörű lövése és Ugrai fejese is utat talált a kapuba.

"Gratulálok a svájci csapatnak, mert megérdemelte a győzelmet. Mi a kezdetektől magunkat vertük meg, egyrészt túl hátul védekeztünk, ráadásul az első gól nem mindennapi körülmények között született, a másodiknál pedig megpattant a labda. A szünetben próbáltam megnyugtatni a csapatot, utána volt lehetőségünk, gólokat is szereztünk. Tanulnunk kell a hibákból" - értékelt Bernd Storck.

A svájci-portugál rangadó dönt a kijutásról

A labdarúgó világbajnok selejtezősorozat B csoportjában - ahol a magyar labdarúgó-válogatott is szerepel - az Európa-bajnok Portugália 2-0-ra győzött Andorrában, így az utolsó fordulóban dől el, ők vagy a magyarokat 5-2-re legyőző Svájc jut-e ki egyenes ágon a vb-re.

Az andorrai összecsapáson Cristiano Ronaldo 15. gólját szerezte a selejtezősorozatban, amivel - Robert Lewandowski után - ő is megdöntötte a jugoszláv Predrag Mijatovic korábbi rekordját, aki az 1994-es kvalifikációban 14-szer volt eredményes.



A négyszeres aranylabdás sztár a szünetben állt be - ez volt a második gólja a nemzeti csapatban, amelyet csereként szerzett.



Európai vb-selejtezők, B csoport, 9. forduló:

Andorra-Portugália 0-2 (0-0)



gól: Ronaldo (63.), André Silva (86.)



Svájc-Magyarország 5-2 (3-0)



gól: Xhaka (18.), Frei (20.), Zuber (43., 49.), Lichtsteiner (83.) ill. Guzmics (59.), Ugrai (89.)



korábban:

Feröer-szigetek - Lettország 0-0



A csoport állása:



1. Svájc 9 9 - - 23- 5 27 pont

2. Portugália 9 8 - 1 30- 4 24

3. Magyarország 9 3 1 5 13-14 10

4. Feröer-szigetek 9 2 3 4 4-15 9

5. Lettország 9 1 1 7 3-18 4

6. Andorra 9 1 1 7 2-19 4



Korábbi eredmények:



1. forduló (2016. szeptember 6.):

Svájc-Portugália 2-0 (2-0)

Andorra-Lettország 0-1 (0-0)

Feröer-szigetek - Magyarország 0-0



2. forduló (2016. október 7.):

Lettország - Feröer-szigetek 0-2 (0-1)

Portugália-Andorra 6-0 (3-0)

Magyarország-Svájc 2-3 (0-0)



3. forduló (2016. október 10.):

Andorra-Svájc 1-2 (0-1)

Feröer-szigetek - Portugália 0-6 (0-3)

Lettország-Magyarország 0-2 (0-1)



4. forduló (2016. november 13.):

Portugália-Lettország 4-1 (1-0)

Svájc - Feröer-szigetek 2-0 (1-0)

Magyarország-Andorra 4-0 (2-0)



5. forduló (2017. március 25.):

Andorra - Feröer-szigetek 0-0

Svájc-Lettország 1-0 (0-0)

Portugália-Magyarország 3-0 (2-0)



6. forduló (2017. június 9.):

Feröer-szigetek - Svájc 0-2 (0-1)

Lettország-Portugália 0-3 (0-1)

Andorra-Magyarország 1-0 (1-0)



7. forduló (2017. augusztus 31.):

Portugália - Feröer-szigetek 5-1 (2-1)

Svájc-Andorra 3-0 (1-0)

Magyarország-Lettország 3-1 (2-1)



8. forduló (2017. szeptember 3.):

Lettország-Svájc 0-3 (0-1)

Magyarország-Portugália 0-1 (0-0)

Feröer-szigetek - Andorra 1-0 (1-0)



A csoport további programja:

10. forduló (2017. október 10.):

Magyarország - Feröer-szigetek

Lettország-Andorra

Portugália-Svájc

