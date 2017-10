Székely porta alapkövét helyezték el Kismányokon

2017. október 8. 16:40

Hagyományos bukovinai székely porta alapkövét rakták le vasárnap a Tolna megyei Kismányokon, ahol negyedszer rendezték meg a bukovinai székelyek búcsúját és zarándoklatát.

A Magyarok Nagyasszonya templom udvarán épülő ház ünnepségén Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke hangsúlyozta: fontosnak tartják, hogy gyermekeiknek, unokáiknak be tudják mutatni a bukovinai népi építészetet. Az elmúlt években azzal szembesültek, hogy Bukovinában fogyatkoznak a régi épületek, értékek, ezért döntöttek úgy, hogy a Tolna megyei településen, ahol székelyek is laknak, felépítenek egy székely portát.



A szövetség elnöke Cserháti József egykori pécsi megyéspüspök szavait idézte, aki a templom 1989. október 8-i szentelésén azt mondta: legyen Kismányok a bukovinai székelyek Csíksomlyója. A tájház tervezésekor ez is motiválta a szövetséget - tette hozzá.



Az épület alapkövét Kóka Rozália Magyar Örökség-díjas mesemondó és Lőrincz Gergely festőművész, író helyezte el ünnepélyesen; Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár távollétében Kóka Rozália mondott ünnepi köszöntőt, felidézve azokat a székelyeket, akik részt vetek a kismányoki templom építésében.



A zarándoklatra több százan érkeztek a völgységi falvakból, illetve Érdről, Hidasról, Véméndről, sokan gyalog tették meg a bonyhádi római katolikus templomtól Kismányokig vezető utat. A Magyarok Nagyasszonya templomban őrzik a még Hadikfalváról származó faragott Mária-szobrot, amelyet a székelyek ereklyeként tisztelnek.



A székely porta - Illés Tibor elmondása szerint - Csíkdánfalváról érkező faanyagból épülő, bevakolt gerendaház lesz a hagyományos hármas osztással: az eresznek nevezett betérő-konyha és a nagyháznak hívott tiszta szoba mellett hálószobát foglal majd magába, amelyet a székelyek kisháznak hívtak. A portát tájházként rendezik be, a tervek szerint kis kápolna is csatlakozik hozzá. Az épület létrehozását egymillió forinttal támogatja a Bethlen Alap.

MTI