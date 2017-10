Már a Brexit előtt távozhat Theresa May?

2017. október 8. 23:46

Addig üsd a vasat, amíg meleg – de úgy tűnik, ezzel a taktikával a saját csapdájába sétált bele May brit kormányfő, amikor a Brexit után egy előrehozott parlamenti választásba ment bele. Hiszen a vereséggel felérő győzelem folytán megindult a lejtőn a brit Konzervatív Párt, olyannyira mélyen van jelenleg, hogy a mostani közvélemény-kutatások szerint csúfos vereséget szenvednének. A toryk helyzetét csak tovább súlyosbítja, hogy nem haladnak jól a Brexit-tárgyalások, sőt, már egy alternatív megoldás lehetősége is felmerült a brit kormány részéről. De az talán reményt kelthet az Egyesült Királyságban élő uniós állampolgároknak, hogy a nagyobbik brit kormánypárt hétközi konferenciáján May maradásra kérte őket. Kérdés azonban, hogy vajon Mayt egyáltalán marasztalják-e a tory-k, vagy a sajtóhíreknek megfelelően idejekorán véget ér a May-álom?

Egyórás beszédet tartott a zilált brit-uniós Brexit-tárgyalások közepette megtartott éves Tory-kongresszuson Theresa May brit kormányfő.

A helyzet ellentmondását jól jellemezte az az intermezzo, hogy a manchesteri kongresszus felé vezető úton a toryk által felajánlott plakáthelyen a doveri kikötőt üzemeltető cég arról tájékoztatta a résztvevőket, hogy hard brexit esetén hosszú időre szinte végeláthatatlan kamionsoroktól bénulhat meg a kikötő forgalma, főleg a határellenőrzések miatt.

Talán ez és magát a kongresszust övező sikertelenség is jól mutatta, hogy sikeres kormánypártról a napokban már nem beszélhetnek ez elemzők, de Tóth Vali, a közmédia londoni tudósítója sem.

A héten tartott rendezvényről a tudósító az Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában elmondta: főleg két beszéd érdemelt figyelmet az érdektelenség közepette; az egyik a brit kilépési biztos, David Davis-é volt, a másik pedig maga a kormányfőé.

Súlyos csapás lenne a kilépési alternatíva

Beszámolója szerint Davis beszédében a Brexit kapcsán csak optimista hangokat szólaltatott meg, de ezzel ellentétesen azt is kijelentette, hogy London készen áll az alternatívára, azaz a hard Brexit. Ettől továbbra is fél a londoni City, ugyanis az üzleti élt számára a legrosszabb lehet, és sok világcég távozását okozhatja, „katasztrofális veszteségekkel” járva.

Ez a forgatókönyv pedig azt jelentené, hogy London kilépne az Unió politikai közössége mellett annak belső piacáról is, ennek helyébe pedig csupán egy szabadkereskedelmi megállapodás lépne a huszonhetekkel.

May igyekezett egy órás beszédében nyugtatni és főleg marasztalni mindazokat, akik a Brexit következményeitől tartanak, de ez nehéz lesz, hiszen sok negatívummal már most is szembesülnek a szigetország lakói: romló font, egyre kevésbé toleráns mindennapok. Sok uniós állampolgár már el is hagyta a szigetországot, és valószínűleg még többen fogják elhagyni hard Brexit területén.

És ha még többen hagyják el az uniós állampolgárok közül az Egyesült Királyságot, az viszont nem csak londoni vendéglátóhelyeken okozhat problémát: komoly munkaerő-hiányt eredményezhet pl. a mezőgazdaságban és az egészségügyben is – hangzott el a műsorban.

Az is biztos, hogy egy sima szabadkereskedelmi megállapodás nem életbiztosítás mindenre, jó példa a brit-amerikai repülőgépipari vita, aminek során Donald Trump még May kérésére sem akart tárgyalni egy olyan megállapodásról, ami teljesen háttérbe szorítaná az amerikai érdekeket.

Mindenesetre maga May számára is eljöhet egy hard exit, ugyanis sajtóhírek szerint meg vannak számlálva a napjai a toryk élén; lemondása egyben azt is jelentené, hogy újra egy előrehozott választást kellene tartani, ami a konzervatívok jelenlegi állapotában elég kérdéses végkimenetelű lenne, ez pedig megnyithatja az utat a Munkáspárt kormányzati visszatérése előtt.

Az pedig azt is jelentheti, hogy a Brexit két éves története csak egy zárójel lesz az Egyesült Királyság történelmében.

hirado.hu - Kossuth Rádió