May: az EU-tagországok térfelén a labda

Theresa May brit miniszterelnök szerint a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről folyó tárgyalásokon London által eddig előterjesztett javaslatok után most az Európai Unióban maradó tagországok "térfelén a labda", és a brit kormány kedvező válaszukban bízik. May hétfő délután – az újabb tárgyalási forduló megkezdésével egy időben – tájékoztatja részletesen a londoni alsóház képviselőit múlt havi firenzei beszédéről, amelyben kormányának céljait vázolta a Brexit, vagyis a brit kilépés utáni időszakra, és beszámol a beszéd óta az EU-tárgyalásokon elért haladásról. A kormányfő az alsóházi felszólalásban – amelyből a Downing Street hétfő hajnalban néhány előzetes részletet közzétett – kifejti: London “célja és ajánlata” egy új, elmélyült és különleges kapcsolatrendszer kialakítása a szuverén Egyesült Királyság és az erős, sikeres Európai Unió között.

Theresa May szerint e partneri kapcsolatrendszer eléréséhez vezetői készségre és rugalmasságra lesz szükség, de nemcsak Nagy-Britannia, hanem az EU-ban maradó 27 tagállam részéről is. A tárgyalások következő szakasza előtt most “az ő térfelükön a labda” – fogalmaz parlamenti tájékoztatójában a brit miniszterelnök, hozzátéve: derűlátóan ítéli meg annak az esélyét, hogy London kedvező választ kap az uniós partnerországoktól. Theresa May szerint jóllehet a haladás nem lesz mindig zökkenőmentes a kilépési tárgyalásokon, de konstruktív hozzáállással, a barátság, az együttműködés szellemében, “tekintetünket szilárdan a jövőre szegezve bebizonyíthatjuk, hogy a vészmadaraknak nincs igazuk”.

A pénzügyi kötelezettségek rendezésének feltétele

May szeptember 22-én elmondott firenzei beszédével nem titkoltan igyekezett friss lendületet adni a Brexit feltételeiről Brüsszellel folyó tárgyalásoknak, abban a reményben, hogy már októberben lehetővé válhat a tárgyalási folyamat második szakaszának elkezdése Nagy-Britannia és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatairól, mindenekelőtt a kereskedelem feltételrendszeréről. Az EU azonban a továbblépést ahhoz köti, hogy előbb érdemi előrelépés történjen a brit kilépés feltételeiről folyó tárgyalási szakaszban, beleértve a brit pénzügyi kötelezettségek rendezését és a Nagy-Britanniában élő külföldi EU-állampolgárok jogosultságainak garantálását.

A kilépési tárgyalások haladásáról vezető EU-tisztviselők meglehetősen borúlátó értékeléseket adtak legutóbbi nyilatkozataikban. Donald Tusk, az EU-tagállamok állam- és kormányfői alkotta Európai Tanács elnöke, aki nemrég a brit kormányfővel tárgyalt Londonban, a megbeszélés után kijelentette: egyelőre nem sikerült elégséges előrelépést elérni a Brexit-tárgyalásokon ahhoz, hogy tovább lehessen lépni az Egyesült Királyság és az Európai Unió majdani kapcsolatrendszeréről szóló következő tárgyalási szakaszba.