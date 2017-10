Brexit - EB: a labda az Egyesült Királyság térfelén van

2017. október 10. 00:03

A labda nem az Európai Unió, hanem az Egyesült Királyság térfelén van a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről folytatott egyeztetéseken - jelentette ki hétfőn a brüsszeli testület vezető szóvivője, a kiválási tárgyalások ötödik fordulójának megkezdése előtt.

Margarítisz Szkínász a bizottság szokásos napi sajtóértekezletén reagált Theresa May brit kormányfő szavaira, amelyek szerint a London által eddig előterjesztett javaslatok után most az EU térfelén van a labda.



A szóvivő hangsúlyozta: világosan két szakaszra osztották a tárgyalásokat, és amíg nem sikerül rendezni a kiválás legfőbb kérdéseit, addig nem lehet megkezdeni az egyeztetést a jövőbeli kapcsolatokról, a kereskedelmi viszonyról.



"A labda tehát teljes mértékben az Egyesült Királyság térfelén pattog" - fogalmazott.



A kiválási tárgyalások ötödik fordulója hétfőn kezdődött meg Brüsszelben, bennfentes források szerint azonban most sem várható áttörés egyik vitás kérdésben sem, a delegációk csak bizonyos apróbb technikai részletekről fognak egyeztetni az állampolgári jogok, illetve az ír-északír határellenőrzés ügyében.



A Politico brüsszeli hírportál szerint a nem túl ambiciózus napirend azt jelzi, hogy mindkét fél belátta: a közelgő EU-csúcsig már nem lehetséges "elegendő előrelépést" elérni ahhoz, hogy ott döntés születhessen a tárgyalások második szakaszának megkezdéséről. Ezt bizonyítja az is, hogy ez eddig az első olyan tárgyalási kör, amelynek nyitónapján nem tartott sajtótájékoztatót Michel Barnier, az Európai Bizottság főtárgyalója és David Davis brit Brexit-ügyi miniszter, utóbbi ráadásul hétfőn még csak nem is volt a belga fővárosban.



A britek távozása után bennmaradó uniós tagállamok vezetői a jövő heti csúcstalálkozójukon döntenek arról, hogy szerintük megfelelő ütemben haladnak-e a mostani egyeztetések a kereskedelmi tárgyalások megkezdéséhez, de Brüsszelben a legtöbben kizártnak tartják, hogy már ekkor tovább tudnak lépni.



A Lisszaboni Szerződés 50. cikke szerint az uniós tagság a kilépési szerződés hatályba lépésével, annak hiányában pedig a távozási szándék bejelentése után két évvel szűnik meg, azaz ebben az esetben 2019. március 29-én, de a kiválási tárgyalások a tagállamok konszenzusos döntésével meghosszabbíthatók.

MTI