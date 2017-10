Szijjártó: a kisebbségi jogoknál nem lehet visszalépés

2017. október 10. 09:20

A unió társulási szerződése kimondja, hogy nem lehet egy partnerországban visszalépés a kisebbségi jogok tekintetében - mondta a külgazdasági és külügyminiszter kedd reggel az M1 aktuális csatornán.

Szijjártó Péter az ukrán nyelvtörvénnyel kapcsolatban hangsúlyozta, ehhez képest Ukrajnában a szabályozás miatt rosszabb helyzetbe kerülnek az ukrán kisebbségek, így a magyarok is, mint amilyenben a Szovjetunió időszakában voltak.



Felidézte, mivel az oktatási törvény alapvetően sérti meg az Ukrajna és az Európai Unió között megkötött társulási szerződést, a jövő hétfőn a külügyminiszterek luxembourgi tanácskozásán kezdeményezni fogja az Ukrajna-EU társulási megállapodás felülvizsgálatát.



Hozzátette, ez egy érzékeny kérdés, mivel gazdasági jelentősége is van, és az a tapasztalata, hogy Ukrajnát meglepte a heves ellenállás, amit például a magyar kormány is tanúsított.



"Én azt gondolom, hogy ami Ukrajnában zajlik ebben az ügyben az szégyen és gyalázat, de legalább ennyire szégyen, hogy az Európai Unió és más európai intézmények sem szólaltak fel és nem mondtak egyértelmű, sommás véleményt ebben az ügyben" - tette hozzá.



A miniszter a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában elmondta azt is, felháborító, hogy a nemzetközi szervezetek vezetői is hallgatnak, hiszen ezeket a szervezeteket az unió tagállamai tartják el.

MTI