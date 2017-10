Visszaállamosíthatják a marosvásárhelyi iskolát

2017. október 10. 10:40

A Krónika napilap szerint a román állami hatóságok keresik a módját a római katolikus egyháznak 2004-ben visszaszolgáltatott marosvásárhelyi iskolaépületek visszaállamosításának.

Az erdélyi magyar napilap keddi számában foglalta össze azokat a lépéseket, amelyeket a hatóságok Marius Pascan ellenzéki parlamenti képviselő szeptemberi megkeresése nyomán tettek. A Népi Mozgalom Párt (PMP) Maros megyei képviselője szeptember közepén arra kérte Lucian Gogát, Maros megye prefektusát és Dorin Floreát, Marosvásárhely polgármesterét, hogy nyújtsanak be rendkívüli felülvizsgálati kérelmet a legfelsőbb bíróságra az egykori II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium marosvásárhelyi épületei visszaszolgáltatása ügyében.



A politikus - aki korábban Maros megye prefektusi tisztségét is betöltötte - a romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) álláspontjára hivatkozott, mely egy 2014-ben tett feljelentése alapján megállapította, hogy a restitúciós bizottság 2004-ben törvénytelenül juttatta vissza a marosvásárhelyi iskolaépületeket a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekségnek, de a DNA azt is hozzátette, hogy az ügy elévült, ezért a restitúciós bizottság tagjai már nem vonhatók felelősségre.



A Krónika hozzátette: a Lucian Goga még prefektusként szeptemberben a közigazgatási és belügyminisztérium hivatalos álláspontját és beleegyezését kérte a rendkívüli felülvizsgálati kérelem benyújtásához. A tárca jogi főosztálya arra a következtetésre jutott, hogy a DNA nem végezte jól a dolgát, amikor az elévültség kifogásával szabadult meg a rá háruló feladattól.



A tárca jogi főosztálya viszont újabb feljelentést szorgalmazott a restitúció ügyében, és azt is megjegyezte: ha a büntetőjogi eljárás nem vezet eredményre, polgári peres úton lehet folytatni a pereskedést a visszaszolgáltatás érvénytelenítéséért.



A Krónika közölte: a minisztériumi véleményezés alapján Lucian Goga prefektus arra a következtetésre jutott, hogy az általa vezetett intézménynek nem áll módjában pereskedni, és csupán a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal illetékes ez irányban jogi lépéseket tenni.



"Felszólítottuk a városházát, hogy indítsa be a perújrafelvételt, ugyanakkor felkértük a DNA-t, hogy támogassa a perben a polgármesteri hivatalt" - idézte a Krónika a prefektust. A városháza sajtóirodája szerint Dorin Florea polgármester és jogászai egyelőre tanulmányozzák a jogi helyzetet, és mérlegelik, hogy milyen lépéseket szükséges tenniük.



A lapnak nyilatkozó Kincses Előd marosvásárhelyi ügyvéd arra emlékeztetett, hogy a restitúciós határozatot Marosvásárhely polgármestere egyszer már megtámadta a bíróságon, ám ennek a pernek a végén a restitúció törvényességét állapította meg a román legfelsőbb bíróság. Az ügyvéd hozzátette: a polgári perrendtartási törvény tisztázza, melyek azok a rendkívüli esetek, amikor perújrafelvételt lehet kérni. A katolikus iskola esetében a megkárosított félnek tartott városháza csak abban az esetben fordulhatna ismét a bírósághoz, ha egy olyan - a jogi helyzetet befolyásoló - dokumentum kerülne elő, amelyet korábban az egyház visszatartott.



Az ügyvéd ugyanakkor az elbirtoklás lehetőségét is megemlítette. A törvény szerint ugyanis a katolikus egyházat illeti az az ingatlan, amellyel immár több mint tíz éve rendelkezik.



Az egykori II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium főépületében ma a Marosvásárhely román tannyelvű elitiskolájának számító Unirea Főgimnázium, melléképületében pedig a szeptemberben megszüntetett, és a Bolyai Farkas Gimnázium jogi ernyője alá utalt Római Katolikus Gimnázium osztályai működnek. Az épület tulajdonjogának a felülvizsgálatát azzal egy időben vetette fel Marius Pascan képviselő, hogy az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány - az egyház vagyonkezelője - bejelentette: a Római Katolikus Gimnázium megszüntetése miatt érvényét veszítette az a szerződés, amellyel a város az iskolaépületeket bérelte, és 30 napos határidőt adott a polgármesteri hivatalnak egy újabb szerződés megkötésére.

MTI