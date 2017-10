Merkel és Macron nyitotta meg a Frankfurti Könyvvásárt

2017. október 10. 21:01

Elkezdődött kedden a 69. Frankfurti Könyvvásár, a világ legnagyobb könyvszakmai találkozóját Angela Merkel és Emmanuel Macron, a házigazda Németország kormányfője és a díszvendég Franciaország államfője nyitotta meg.

Az egykori NDK-ban felnőtt német kancellár köszöntőjében a vasfüggöny leomlása előtti időkre utalva hangsúlyozta: aki átélte, hogy a hatalom korlátozása miatt nem olvashat el könyveket, amelyeket szeretne, az teljes szívvel küzd a könyvekben is megtestesülő szabadságért.



A társadalomnak szüksége van az írókra, hogy ötleteket adjanak és hidakat építsenek a mai világban, amelyre jellemző, hogy sokan a nyitottság helyett "elbujdokolnak saját országukba és saját világukba" - fogalmazott Angela Merkel.



A könyvvásáron műveivel megjelenő valamennyi szerző hozzájárul ahhoz, hogy Európa mind erősebbé váljék. Ezt mutatja a német-francia kapcsolatok története is, hiszen a háborúk és viták ellenére a két ország kultúrája folyamatosan megtermékenyíti egymást, amivel Európa fejlődését is előmozdítja - tette hozzá Angela Merkel.



Aláhúzta, hogy a szerzői jogok védelme a digitális átalakulás miatt egyre nehezebb. Az élet szinte minden területét átható változásban egyensúlyt kell teremteni a digitális jövő és a kulturális, szellemi teremtő erő között, de ezt a feladatot még nem sikerült megoldani az Európai Unióban törvényi szabályozással. Ezért a könnyvásár arra is jó alkalom, hogy a francia elnökkel "együtt tovább törekedjünk az európai megoldásra" - mondta Angela Merkel.



Kiemelte: nem szabad megengedni, hogy az EU lemaradjon a digitalizációban a világ más nagy térségei mögött.



Emmanuel Macron köszöntőjében hangsúlyozta: a nyelv a többi nyelvvel kialakuló kölcsönhatásból meríti önazonosságát, ami azt mutatja, hogy a sokszínűség gazdagság. Mint mondta, "tévedünk, ha azt hisszük, hogy értékeink védelme érdekében be kell zárkóznunk".



"Küzdenünk kell kultúránkért és könyveinkért, mert kultúra nélkül nem létezhet Európa" - mondta a francia államfő.



Felvetette, hogy ki kellene alakítani az egyetemek egy új típusát, az úgynevezett európai egyetemet, amelynek révén a fiatalok szabadon mozoghatnak országok és nyelvek között.



Az ötnapos vásáron több mint száz országból nagyjából 7100 kiállító vesz részt. Csaknem 40 ezer alkotást mutatnak be hagyományos vagy digitális formátumban. A díszvendég Franciaországból a leghíresebb kortárs szerzők személyesen is megjelennek, köztük Michel Houellebecq és Yasmina Reza. A német kiadók 155 francia mű fordítását jelentették meg a vásárra, amelyen a francia nyelvterület 269 kiadója vesz részt.



A frankfurti könyvvásár az első három szakmai nap után irodalmi fesztivállá alakul át. A szervezők a tavalyihoz hasonlóan nagyjából 300 ezer vendégre számítanak. Több mint 4 ezer felolvasást, konferenciát, író-olvasó találkozót szerveztek nekik például Dan Brown, Ken Follett és Nádas Péter részvételével.



A magyar standot és a magyar irodalmi programot a Balassi Intézet Publishing Hungary nevű programja és a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) szervezi, a többi között bemutatják Kiss Tibor Noé Aludnod kellene című regényének szeptemberben megjelent német kiadását, amely a Stumme Wiesen (Néma mezők) címet kapta, és a német nyelvterületen is rendkívül népszerű, tavaly elhunyt Esterházy Péter utolsó műve, a Hasnyálmirigynapló német kiadását.



MTI