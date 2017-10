A Fehér Ház további 5 milliárd dollárt kér Puerto Ricónak

2017. október 11. 08:57

A Fehér Ház kedden este további csaknem 5 milliárd dollárt kért a kongresszustól a hurrikán sújtotta Puerto Ricónak.

A Maria hurrikán pusztítása után Puerto Rico központi kormányzata és helyi kormányzatai rendkívüli pénzügyi nehézségekkel küszködnek: az óriási vihar munkahelyeket tett tönkre, megszűntek a kormányzati bevételek és egész Puerto Rico szinte teljes újjáépítésre szorul.



Donald Trump amerikai elnök a nehézségek átmeneti könnyítése végett kérte a 4,9 milliárd dolláros segélyt a kongresszustól, s további 150 millió dollárt is kért a szövetségi katasztrófa-elhárítási hivatal (FEMA) segítségének igénybevételéhez szükséges 10 százalékos önrész biztosításához. A kérést a Fehér Ház egyelőre informálisan juttatta el a törvényhozókhoz.



A Trump-kormányzat a múlt héten 29 milliárd dollár megszavazását kérte a kongresszustól a FEMA Puerto Ricó-i erőfeszítéseinek és a szövetségi árvízkárok kifizetésének finanszírozására. Kevin McCarthy, a képviselőház republikánus többségének vezetője kedden közölte: a szavazásra valószínűleg még a héten sor kerül.



Ricardo Rossello, Puerto Rico kormányzója szombaton levélben kért mielőbbi segítséget a szövetségi törvényhozástól. Ötszáz millió dollár megszavazását kérte a közösségi károk helyreállításához szükséges kölcsönök fedezésére. Levelében a kormányzó azt is kiemelte, hogy a fenyegető humanitárius válság mellett Puerto Rico erőteljes és várhatóan súlyosbodó likviditási válsággal is küszködik.



A múlt héten egyébként Texas és Florida is küldöttséget menesztett Washingtonba, hogy további összegeket kérjenek a szövetségi törvényhozástól a hurrikánok ottani pusztításai utáni helyreállítási munkálatokhoz. Texas 19 milliárd dollárt kért pótlólagosan, Florida pedig 27 milliárd dolláros segítségre jelentett be igényt.

MTI