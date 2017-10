Tengeralattjáró - Netanjahu és ügyvédje érintett lehet

2017. október 11. 13:55

David Simrónnak, Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök unokatestvérének, ügyvédjének és bizalmasának, valamint magának Netanjahunak az esetleges személyes érintettségére utalnak a tengerészeti közbeszerzési korrupciós ügy újabb részletei - írta a Jediót Ahronót című újság szerdai számában.

Simrón védekezésében mindeddig azt hangoztatta, hogy csakis Miki Ganor fővádlott jogi képviselőjeként járt el a tengerészeti közbeszerzésekben, de a Jediót Ahronót és a német Die Welt című újság közös nyomozásából kiderült, hogy a ThyssenKrupp belső iratai szerint részt vett az üzletekről szóló megbeszéléseken is.



A helyi média szerint a "tengeralattjáró ügy" gyanúsítottjai kenőpénzek fejében Miki Ganort tették meg a német ThyssenKrupp hajóépítő vállalat izraeli képviselőjének csekélyebb díjazásért dolgozó elődje helyett, majd busás jutalékokat zsebeltek be a milliárdos üzletekből.



Ganort pénzmosással, bűnpártolással és csalással, Simrónt pedig kenőpénzek mozgatásával vádolják.



Ganor júliusban vádalkut között a rendőrséggel, és mindent bevallott büntetésének mérséklése fejében a korrupciós ügyletről. David Simrón ellen jelenleg is nyomozás folyik.



Teljesen új fejlemény az ügyben, hogy a két újság közös nyomozása szerint Izrael az utolsóként megrendelt három tengeralattjárót az eddigi hat járműnél néhány méterrel hosszabbra kérte, anélkül, hogy megnevezte volna indokait.



Német szakértők szerint a változtatás lehetővé teheti rakéták függőleges kilövését, s így nagyobb és messzebbre eljutó fegyvereket is szállíthatnak vele, ráadásul nagyobb titoktartás mellett.



Ez a rejtélyes kérés az újság szerint magyarázatot adhat az izraeli haditengerészet alapvetően megváltozott hozzáállására is: korábban hevesen ellenezték a három újabb tengeralattjárót - szemben az üzletet sürgető Ganorral és magával Netanjahuval -, de újabban a hadsereg is támogatja ezt a beszerzést.



Az izraeli miniszterelnök esetleges szerepére vall Móse Jaalon volt védelmi miniszter állítása, aki szerint a kormányfő maga is részt vett a földgázmezők védelmét szolgáló hadihajók beszerzésére kiírt katonai közbeszerzési pályázat lefújásában, amelynek célja a német ThyssenKrupp hajógyár ajánlatának elfogadtatása volt más konkurens cégek kizárásával.



"Netanjahu személyesen odajött hozzám, és azt kérdezte, miért van pályázat? Mondjátok le!"- idézte az újság Jaalont, aki a Háárec című újság egy korábbi írása szerint a rendőrségen tett tanúvallomásában azt állította, hogy a kormányfő segítette az Izraellel több milliárd dolláros hadihajóüzleteket lebonyolító ThyssenKruppot a szokásos eljárások megkerülésében.



Ezt a vádat Netanjahu visszautasítja. Azt állítja, nem tudott róla, hogy Simrón érintett a katonai beszerzésekben. A miniszterelnök ellen ebben az ügyben mindeddig nem indult nyomozás, noha ez az egyik fő követelése a szombat esténként Aviháj Mandelblit főügyész otthona környékén tartott tüntetéseknek.

MTI