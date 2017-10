II. Rákóczi Ferencet ünneplik Isztambulban

2017. október 11. 20:47

Kétnapos ünnepi programsorozattal emlékeznek meg szerdán és csütörtökön az isztambuli magyarok II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem török földre lépésének 300. évfordulójáról.



A rendezvényt, amely része Magyarország V4-elnöksége isztambuli programsorozatának, Magyarország isztambuli főkonzulátusa és az Isztambuli Magyar Intézet szervezte.



Az ünnepi programot szerdán Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára nyitotta meg, aki a Rákóczi 300 című nemzetközi tudományos konferencián mondott beszédet. A szimpózium témái között szerepelt II. Rákóczi Ferenc személyisége, történeti jelentősége, valamint a V4-es együttműködés jelene és jövője. Az előadók a visegrádi országokból, illetve Törökországból érkeztek.



Mint Potápi Árpád János az MTI-nek elmondta, felszólalásában felidézte, hogy a törökök 1717-ben királyokat megillető fogadtatásban részesítették Rákóczit és 18 éven keresztül menedéket nyújtottak neki, miközben tetteiről odahaza sokáig még beszélni sem volt szabad, a császári erők ki akarták törölni őt a magyar nemzet emlékezetéből. "Amikor a haza idegenek kezébe került, akkor a felszabadulás reményét és a magyar szabadság lángját török földön őrizték" - fogalmazott az államtitkár, hozzátéve: a törökök nem engedték, hogy II. Rákóczi Ferenc isztambuli és rodostói (tekirdagi) éveinek emlékét elfedje az idő, és mindaddig őrizték a fejedelem földi maradványait, míg azok 1906-ban békében hazatérhettek szülőföldjére, amely akkor még a Magyar Királysághoz tartozott. Az államtitkár kiemelte, hogy Rákóczi történelmi személye szintén összeköti a mai közép-európai népeket, a magyarokat, a lengyeleket, a szlovákokat, a cseheket, de a horvátokat is.



Potápi Árpád János az MTI-nek nyilatkozva hangsúlyozta: mind Magyarországnak, mind a V4-eknek fontos gazdasági lehetőség a feltörekvő, erősödő Törökország. Rámutatott, hogy Rákóczi személye az egyik összekötő kapocs, amely lehetőséget teremt a közeledésre.



Kitért arra is, hogy a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága nevében egymillió forint támogatásban részesíti erre a tanévre azt a hétvégi magyar iskolát, amely 2014 óta az Isztambuli Magyar Intézetben kap helyet havi egy-két alkalommal. A foglalkozás három korcsoportban mintegy húsz gyereknek nyújt magyar tanulási lehetőséget a szülők és az Isztambuli Magyar Intézet összefogásával. A diaszpórában működő iskolák fejlesztése az utóbbi egy évben kiemelt nemzetpolitikai célkitűzés Magyarország számára - tette hozzá.



Fodor Gábor, az Isztambuli Magyar Intézet elnöke az MTI-nek elmondta: a programokon a konferencia előadói mellett a V4-es országok diplomáciai testületeinek több tagja, a Rákóczi Szövetség 18 fős delegációja és az isztambuli magyar közösség is részt vesz. Fodor Gábor megjegyezte, hogy az Isztambuli Magyar Intézet nemcsak a mostani rendezvény alkalmával, hanem a jövőben is a V4-es országok egyik megjelenési felülete kíván lenni, mivel a csoportból jelenleg egyedül Magyarország rendelkezik kultúrintézettel Isztambulban.



A program csütörtökön rodostói kirándulással, továbbá az ottani Rákóczi Múzeum meglátogatásával folytatódik. A résztvevőket később a helyi török-magyar baráti társaság, valamint a város polgármestere várja ebédre. A nap végén abban az isztambuli Szent Benedek-templomban mutat be emlékmisét Ruben Tierrablanca Gonzalez isztambuli és Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök, amelyben Rákóczinak és édesanyjának, Zrínyi Ilonának a hamvait őrizték évszázadokon keresztül.



A kétnapos ünnepi programsorozatot a Nemzeti Kulturális Alapon keresztül az Emberi Erőforrások Minisztériuma egymillió forinttal támogatta.

MTI