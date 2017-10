Bakondi: romlott az európai belbiztonsági helyzet

2017. október 11. 20:51

Radikálisan romlott a belbiztonsági helyzet az elmúlt két és fél évben Európa-szerte, ezzel szemben Magyarországon mind a nemzet-, mind a közbiztonság javult - jelentette ki Bakondi György a "Soros-tervről" indított nemzeti konzultációs lakossági fórumon a Békés megyei Gyomaendrődön szerdán.

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója kifejtette, egyebek mellett ezt a biztonságot veszélyeztetné a "Soros-terv", amely évente egymillió migráns betelepítését, a kerítés lebontását, a kötelező szétosztást támogatja. Emellett 9 millió forint segélyt javasol a migránsoknak, és enyhébb büntetést a migránsok által elkövetett bűncselekményekért.



A "Soros-terv" végrehajtása az európai országok nyelvének, kultúrájának a háttérbe szorítását jelentené, emellett a milliárdos jogi, politikai támadásra is buzdít a bevándorlást ellenző országok ellen - jelentette ki.



Ezzel szemben kell megvédeni a magyar eredményeket, a munkahelyteremtést, a rezsicsökkentést, a minimálbér emelését, a családok támogatását és a növekvő közbiztonságot - mondta Bakondi György a gyomaendrődi művelődési ház teljesen megtelt előadótermében.



A kormány válasza a demográfiai problémákra a közösségek megerősítése, a nemzetegyesítés, a családok támogatása, aminek hatására nőtt a házasságkötések és a gyerekszületések száma - jelentette ki.



Kérdésre válaszolva a főtanácsadó elmondta, sem a biztonsági helyzet, sem a Románia felől érkező migránsok száma nem indokolja, hogy kerítést építsenek a magyar-román határon. Ez egyelőre nem fő migrációs útvonal, az illegális bevándorlókat a magyar rendőrök elfogják, a román hatóságok pedig visszaveszik - fogalmazott. Hozzátette, ha kell, Magyarország kész rendőri segítséget nyújtani Romániának; ennek ellenére felkészültek, "a kerítéselemek le vannak gyártva".

Bakondi György emlékeztetett, 2015-ben 106 országból 400 ezer migráns lépett be Magyarországra; 177 ezren adtak be menekültkérelmet, de 165 ezren megszöktek. Két és fél év alatt 350 európai ember vesztette életét terrorcselekmények miatt - tette hozzá.



Hangsúlyozta, a magyar kormány szolidáris, egyrészt rendőrökkel segíti a szerbeket, a macedónokat és a szlovéneket; emellett a valós politikai üldözötteknek megadja a menedékjogot. 2015-ben 450, 2016-ban 530, idén eddig több mint 700 menekültet fogadtunk be - sorolta.



A főtanácsadó szerint Brüsszelben tervezik a felső korlát nélküli kvótát, a bevándorlási szabályok újrafogalmazását, a migránsokat be nem fogadó országokkal szembeni pénzbüntetést. Ha sokan töltik ki a kérdőívet, Orbán Viktor miniszterelnök "komoly támogatással állhat bele a vitákba", ez a tétje a nemzeti konzultációnak - hangsúlyozta Bakondi György.

