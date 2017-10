Hatszáz milliárddal több egészségügyre, mint 2010-ben

2017. október 11. 21:39

A kormány 2010-hez képest 600 milliárd forinttal többet költ egészségügyre, és csökkent a várólisták hossza - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének szerdai százhalombattai kerekasztal-beszélgetése előtti sajtótájékoztatón.

Ónodi-Szűcs Zoltán kiemelte: az egészségügyben az elmúlt hét évben sok mindent sikerült megváltoztatni. Csökkent a várólistákon lévők száma, és néhány műtéti típusnál Magyarország a várólisták alapján Európában a második, illetve a harmadik helyen áll - közölte az államtitkár.



Kitért arra is, hogy az orvoselvándorlás az utóbbi négy évben már csökken.



Kérdésre válaszolva Ónodi-Szűcs Zoltán elmondta, amennyiben kormányon maradnak, megpróbálják az eddigi "mennyiségi betegellátás helyett a minőségit előtérbe helyezni".



Megjegyezte, a bérfejlesztések területén "jó úton haladnak", amit tovább kell vinni. A szakdolgozókkal négy évre, az orvosokkal pedig két évre vannak megállapodásaik erről - tette hozzá.



Elmondta azt is, hogy az egészségügyben a megelőzésre is nagy hangsúlyt kívánnak fektetni. Meg kell érteniük az embereknek, hogy az egészségükért nekik is felelősséget kell vállalniuk - jelezte.



Szólt arról is, hogy jelenleg húsz szűrőbusz vár átadásra, mert szeretnék, hogy ne csak a városokban, hanem a falvakban is elérhetőek legyenek ezek a szolgáltatások.

MTI