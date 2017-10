KSH: augusztusban lendületet vett az ipari termelés

2017. október 12. 14:12

Augusztusban az ipari termelés volumene a munkanaphatástól megtisztított index és a kiigazítatlan index alapján egyaránt 6,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit a júliusi szerény, 0,2 százalékos emelkedés után. Az előző hónaphoz viszonyítva a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás 5,5 százalékkal nőtt - erősítette meg második becslése alapján csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az év első nyolc hónapjában 5,1 százalékkal nőtt a termelés. Az összes értékesítés 65 százalékát adó külpiaci eladások volumene 5,6, a belföldi értékesítésé 3,7 százalékkal emelkedett.



Az ipari export volumene 9,1 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A feldolgozóipari exportértékesítésen belül a 35 százalékot képviselő járműgyártás kivitele 6,1 százalékkal emelkedett a júliusi 8,3 százalékos visszaesést követően. A feldolgozóipari export 16 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának külpiaci eladásai 10,5 százalékkal nőttek, az előző havi szerény 1,6 százalékos emelkedés után. Augusztusban kilőtt a gyógyszerexport is 18,2 százalékos éves összevetésű növekedést ért el a júliusi 2,7 százalékot követően. A gépexport tartja kétszámjegyű növekedési ütemét, a júliusi 12,7 százalék után augusztusban is 13,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A vegyipar kivitele továbbra is tisztes, 6,4 százalékos növekedést regisztrált az előző hónapok 8,6 százalékát követően, az élelmiszerek kivitele azonban csak szerény 0,9 százalékkal volt több a tavaly augusztusinál.



Az ipar belföldi értékesítése 4,5, ezen belül a feldolgozóiparé 4,3 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos hónapjához képest. A villamos berendezések és a gépek belföldi eladásai 22,4, illetve 11,1 százalékos növekedést regisztráltak, a járműgyártásban 5,7 százalékkal nőtt az értékesítés volumene, míg a gumiipar 12,2 százalékos emelkedést mutatott. A gyógyszeripar és a vegyipar belföldi értékesítése továbbra is elmaradt a tavaly augusztusitól 3,3, illetve 16,7 százalékkal, az élelmiszeripari termékeké 3,4 százalékkal nőtt.



Más megközelítésből a fogyasztási cikkek belföldi értékesítése 3,4 százalékkal, ezen belül a tartós fogyasztási cikkeké 6,9 százalékkal nőtt tavaly augusztushoz képest, a beruházási javak értékesítése pedig 7,4 százalékkal emelkedett.



A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok új rendelései 2015 januárja óta nem látott mértékben, 15,8 százalékkal szárnyalták túl a tavaly augusztusiakat, ezen belül az exportrendelések 17,4, az új belföldi rendelések 6,6 százalékkal nőttek. Ezzel együtt is a feldolgozóipar összes rendelésállománya ötödik hónapja, igaz augusztusban már csak 0,4 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól, amit az export rendelések nagy súlya okozhatott a 2,1 százalékos csökkenéssel egyetemben, mert a belföldi rendelésállomány rekordmértékben 26,3 százalékkal nőtt.

MTI