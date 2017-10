Magyar és román területi követeléseket vízionál Kijev

2017. október 12. 17:57

Ukrán illetékes: kettős mérce érvényesült az ET-közgyűlés határozatában

Kettős mérce érvényesült az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE) az új ukrán oktatási törvényről csütörtökön elfogadott határozatában - állapította meg Irina Herascsenko, az ukrán parlament első alelnöke, az ukrán küldöttség tagja csütörtökön a Facebookon tett bejegyzésében.

A Petro Porosenko ukrán elnök mögött álló parlamenti frakcióhoz tartozó politikus szavai szerint az oktatási törvényről szóló strasbourgi vitát kezdeményező "egyes magyar és román küldöttek olyan kijelentéseket tettek, amelyeket akár bújtatott területi követelésnek lehet tekinteni Ukrajnával szemben".



"Emellett retorikájuknak választási kampányíze van, amelynek célja szavazótáboruk mozgósítása, az, hogy a magyar és a román politikusok megmutassák választóiknak, miként küzdenek honfitársaikért a világ minden szegletében" - fogalmazott Herascsenko.



Az alelnök mindazonáltal leszögezte, hogy Ukrajna nyitott marad a párbeszédre, bármelyik törvényéről legyen is szó. Megjegyezte: Kijev számít arra, hogy a szomszédos országokban élő ukrán diaszpóra tagjainak is joguk lesz ukránul tanulni.



Az ET Parlamenti Közgyűlése által nagy többséggel megszavazott határozatról az MTI-nek nyilatkozva Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke kijelentette, hogy a nemzetközi szervezet megvédte a meglévő kisebbségi oktatási rendszert Ukrajnában. Tájékoztatása szerint a határozat alapján az ET arra az álláspontra helyezkedett, hogy a meglévő egynyelvű kisebbségi oktatási rendszer közepette kell javítani az ukrán mint államnyelv tanításának feltételein.



A Petro Porosenko ukrán elnök által szeptember 25-én aláírt törvénynek az oktatás nyelvéről szóló 7. cikke több ország, köztük az Ukrajnával szomszédos Magyarország, Románia és Lengyelország heves tiltakozását váltotta ki. A jogszabály ezen része - amely egyébként 2020 szeptemberétől lép életbe - kimondja: Ukrajnában az oktatás nyelve az ukrán. Ennek megfelelően a nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatása - az ukrán mellett - csak az első négy osztályban lesz engedélyezett, és csupán az önkormányzati fenntartású tanintézetek külön osztályaiban vagy csoportjaiban. Az 5. osztálytól felfelé minden tantárgyat ukránul oktatnak majd, viszont engedélyezi a törvény egy-két vagy több tantárgy oktatását bármely európai uniós tagország nyelvén.



Az érintett nemzeti kisebbségek szervezetei szerint a 7. cikk sérti Ukrajna alkotmányát, több hatályos törvényét, továbbá nemzetközi egyezményekben és megállapodásokban vállalt kötelezettségeit. A jogszabályt több szomszédos országban, így Magyarországon is élesen bírálják.

