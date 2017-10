Trump: nem támogathatjuk Puerto Ricót örökké

2017. október 12. 22:44

Donald Trump amerikai elnök csütörtöki Twitter-bejegyzéseiben azt hangoztatta, hogy a szövetségi kormányzat nem támogathatja "mindörökké" a hurrikán pusztításai után még mindig szenvedő Puerto Ricót.

Az elnök csütörtökön két Twitter-bejegyzést is szentelt Puerto Ricónak, azt sugalmazva, hogy a szigetnek több felelősséget kellene vállalnia a Maria hurrikán utáni újjáépítésben. A szövetségi katasztrófa-elhárítási hivatal munkatársai "nem maradhatnak" Puerto Rico szigetén a végtelenségig - fogalmazott Trump.



Korábbi nyilatkozataiban az elnök a Puerto Ricót sújtó pénzügyi válságért a sziget vezetését tette felelőssé, hozzátéve, hogy az infrastruktúra állapota már a hurrikán pusztítása előtt is "katasztrofális" volt. "Puerto Rico túlélt már hurrikánokat, most egy saját magának köszönhető pénzügyi válsággal kell szembenéznie" - fogalmazott Trump. A "megbízhatóság hiányát" hányta a sziget kormnyzójának szemére. Majd hozzátette: a kongresszuson áll, hogy a szövetségi kormányzat mennyit költ majd Puerto Ricóra.



A szigeten szeptember 20-án csapott le az elmúlt 90 év legpusztítóbb hurrikánja, a 4-es erősségű Maria és csaknem teljesen romba döntötte a vidéket. Tönkretette az áramszolgáltatást, használhatatlan lett a víz-, és csatornahálózat, működésképtelen a telekommunikáció. Kedden Ramón Rosario Puerto Rico közügyekért és közpolitikáért felelős minisztere újságíróknak elmondta: egyelőre a szigetnek csak 16 százalékán sikerült helyreállítani az áramszolgáltatást, sok településen változatlanul nincs ivóvíz és az egészségügyi ellátást is a segélyszervezetek próbálják átmenetileg ellátni. A hurrikán halálos áldozatainak száma szerda estéig már 43-ra emelkedett.



Az elnök Twitter-bejegyzései után Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője megerősítette, hogy a kormányzat elkötelezett Puerto Rico megsegítése mellett. "Bármilyen katasztrófa idején a mi dolgunk az, hogy segítsünk a közösségnek a talpra állásban. Ezt az Egyesült Államok kormányzata továbbra is így teszi, teljes erejével és erőforrásaival Texasban, Floridában, Puerto Ricóban, az amerikai Virgin-szigeteken és bárhol másutt egyaránt, ahol erre szükség van" - fogalmazott a szóvivőnő. Majd ismét külön leszögezte: "elkötelezettek vagyunk Puerto Rico megsegítésében".



Ben Carson építésügyi és városfejlesztési minisztert a képviselőház pénzügyi bizottságában - ahol meghallgatáson vesz részt - arról kérdezték a törvényhozók, hogy mi a véleménye az elnök bejegyzéseiről, mire Carson leszögezte: "nem áll szándékomban magára hagyni Puerto Ricót".

