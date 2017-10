Bejelentette lemondását három román miniszter

2017. október 13. 00:13

Bejelentette lemondását a bukaresti kormány három szociáldemokrata minisztere csütörtökön a Szociáldemokrata Párt végrehajtó bizottságának ülésén, miután korábban Mihai Tudose kormányfő szükségesnek nevezte leváltásukat.

A korrupcióellenes ügyészség (DNA) szeptember végén kezdeményezett büntetőeljárást Sevil Shhaideh miniszterelnök-helyettes és Rovana Plumb európai alapokért felelős tárca nélküli miniszter ellen, akiket hivatali visszaéléssel gyanúsít egy - Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök által is szívesen látogatott - horgászparadicsom önkormányzati tulajdonba juttatásának ügyében.



A korrupciógyanúba keveredett tárcavezetők mellett a miniszterelnök által bírált Razvan Cuc közlekedési miniszter is lemondott.



Helyettesítésükről pénteken dönt a Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetősége.



A kormányátalakítást a miniszterelnök kezdeményezte a kormány külföldi megítélésére hivatkozva, kilátásba helyezve, hogy maga mond le, ha pártja nem járul hozzá a korrupciós botrányba keveredett vagy rosszul teljesítő tárcavezetők menesztéséhez. A miniszterelnök határozott fellépésével szembehelyezkedett pártja álláspontjával, hiszen a párt két hete még úgy döntött: kiáll a DNA által meggyanúsított miniszterei mellett. A PSD csaknem hatórás csütörtöki ülésén született döntés azt jelzi: Tudosénak sikerült átvinnie akaratát Liviu Dragnea pártelnökkel szemben.



A miniszterek lemondását Dragnea és Tudose közös sajtótájékoztatón jelentette be. Mindketten azt hangsúlyozták, hogy a PSD megőrizte egységét. Dragnea azt mondta még: a távozó minisztereket nem az őket továbbra is támogató párt mondatta le, hanem saját elhatározásukból mondtak le azért, hogy ne sodorják a PSD-t olyan helyzetbe, amely miatt eleshet a kormányzás lehetőségétől.



A szociáldemokrata miniszterelnöknek ugyanis a jobboldali államfő is segédkezet nyújtott ahhoz, hogy szembeszálljon Liviu Dragnea PSD-elnökkel. Klaus Iohannis csütörtöki sajtóértekezletén a PSD értésére adta: nem biztos, hogy újabb szociáldemokrata jelöltnek ad kormányalakítási megbízást, ha a - júniusban feláldozott Grindeanu-kabinet után - PSD másodszor is megbuktatja saját kormányát.



A kisebbik kormánypárt, a liberális ALDE csütörtök délután még úgy döntött, hogy az ártatlanság vélelmére alapozva továbbra is kiáll korrupcióval gyanúsított tisztségviselője, Viorel Ilie parlamenti kapcsolatokért felelős miniszter mellett. A nagyobbik kormánypárt lépése után azonban nem kizárt, hogy az ALDE korrupcióval gyanúsított minisztere arra a következtetésre jut, hogy pártja támogatása ellenére saját elhatározásából lemond.



A PSD-ALDE kormánykoalíció csúcsvezetői - akik ellen szintén vádat emelt a DNA - nyíltan bírálják a Brüsszel és az amerikai szövetségesek által magasztalt DNA-t, amely szerintük a megszorongatott vádlottakat megzsarolva, hamis feljelentésekre alapozva távolítja el a közéletből a Romániát a háttérből irányító, a "mélyállam" akaratával szembeszegülő politikusokat.

MTI