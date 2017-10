Megdőlhet a Las Vegas-i vérengzés eddigi története

2017. október 13. 17:41

Az FBI szerint más sorrendben zajlottak a dolgok két hete, amikor 58 embert lőtt halálra egy férfi Las Vegasban. Ami biztos: Stephen Paddock 10 bőröndnyi fegyvert cipelt be egy hotelbe és 10 percen át lövöldözött az emberekre szobájából. Még mindig nem tudni, mi volt a pontos indíték, de az FBI szerint nem biztos, hogy minden úgy volt, ahogy eddig tudtuk. Már a szálloda is megkérdőjelezi a történteket - derült ki az M1 délelőtti műsorából.

A Las Vegas-i seriff elmondta, Paddock először egy biztonsági őr lábát találta el szobájának ajtaján keresztül, aki egy riasztó bekapcsolása miatt ment fel a 32. emeletre, majd pár perccel később, az ablakokat kitörve kezdett el lövöldözni a 22 ezres koncertező tömegre – téjékoztatott a helyszíni tudósító.

Elmondta, korábban a rendőrség úgy vélte, hogy a biztonsági őr zavarta meg Paddockot, és miatta állt le a lövöldözéssel, de most úgy gondolják, valami más oka lehet annak, hogy 10 perc után abbahagyta az öldöklést, mivel a korábban megsebesített őr már nem tudta megzavarni.

A rendőrség továbbra is nagy erőkkel nyomoz az ügyben, az talán biztos, hogy Paddock öngyilkos lett, ezt mutatják a hivatalos nyilatkozatok is. A seriff azt is elmondta, hogy továbbra sem találtak arra utaló jeleket, hogy több elkövetője lenne a merényletnek. A rendőrség több mint 200 kamera felvételét is megnézte Paddockról, de egyiken sem látták senkivel, ami azért is érdekes, mert korábban azt nyilatkozták, hogy látták egy idegen nővel, aki nem a barátnője. Mint később kiderült, a hölgy külföldön tartózkodott a lövöldözés idején.

Az FBI továbbra is nyomoz Paddock indítékai után is, ezzel kapcsolatban azt mondták, nem hiszik, hogy a gyanúsított életében egy bizonyos eseményre kellene koncentrálni, az eddigi magyarázat szerint, egyszerűen csak úgy döntött, elveszi több ember életét, amelyhez egy alaposan átgondolt és megfontolt tervet készített.

Legalább 59 emberrel végzett és több mint 500 embert megsebesített a 64 éves Stephen Paddock Las Vegasban, aki hotelszobájának erkélyéből egy zenei fesztivál koncertjére összegyűlt tömegbe kezdett lövöldözni automata átalakított fegyverével.

hirado.hu - M1