Kurz: Ausztriának változásra van szüksége

2017. október 14. 20:39

Az Osztrák Néppárt (ÖVP) győzni szeretne a vasárnapi előrehozott választáson, és azt követően pozitív változások felé kívánja vezetni Ausztriát - jelentette ki a voksolás előestéjén a kancellári posztra esélyesnek tartott Sebastian Kurz, az ÖVP elnöke.

A jelenlegi külügyminiszter pártjának "turnébuszában" nyilatkozott az oe24 televíziónak, kampányzáró körútján.



Leszögezte, hogy abban reménykednek, a szavazók támogatása révén megnyerhetik a választást, és elindíthatják azokat a reformokat, amelyeket szükségesnek látnak.



Előrejelzések szerint valóban az ÖVP a legesélyesebb arra, hogy megnyerje a választást.



A voksolás nagy kérdése inkább az, hogy kivel tud majd koalícióra lépni a néppárt, amely már korábban értésre adta, hogy az eddigi nagykoalíciót nem kívánja folytatni az Osztrák Szociáldemokrata Párttal (SPÖ).



A prognózisok szerint a radikális jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) és az SPÖ osztozhat a második és a harmadik helyen. A 183 tagú képviselőházba (Nemzeti Tanács) várhatóan bejutnak még a Zöldek, az onnan kivált Pilz Listája és a liberális NEOS; ők a felmérések szerint nem sokkal lépik át a 4 százalékos bejutási küszöböt, de az elemzők olyan koalíciót is elképzelhetőnek tartanak, amelyben ezek a pártok kapnak szerepet.



Kurz még a kampányzáró körút előtt nyilatkozva ismét az adóterhek csökkentését helyezte kilátásba, és megerősítette azt az álláspontját is, hogy szigorúan korlátozni kell az illegális bevándorlást az országba.



Szombat estére valamennyi párt megtartotta kampányzáró rendezvényét, és ezeken még egy utolsó buzdítást intéztek támogatóikhoz, illetve arra kérték a még bizonytalan választókat, hogy szavazzanak rájuk.



Az FPÖ-t vezető Heinz-Christian Strache az oe24 televízióban megismételte azt a meggyőződését, hogy pártja a közvélemény-kutatói várakozásoknál is jobban fog szerepelni a választáson.



A szabadságpárti elnök ismét leszögezte, hogy nem szeretnék, ha ismét milliós menekültáradat érné el Ausztriát, és el kívánják kerülni azt is, hogy az országban iszlamizálódás vegye kezdetét.



Christian Kern leköszönő kancellár, az SPÖ vezetője pártjának kampányzáró rendezvényén óvott az ÖVP és az FPÖ koalíciójától, mert szerinte egy ilyen koalíció létrejötte a szociális vívmányok leépüléséhez vezetne. Bécsi beszédében Kern emlékeztetett arra is, hogy ilyen kormánykoalíció egyszer már működött Ausztriában, és az súlyos következményekkel járt az országra.



A kisebb pártok közül szombaton a NEOS tartotta kampányzáróját. Matthias Strolz elnök reményét fejezte ki, hogy megerősödve kerülnek ki a választásból, és akár a kormánykoalícióba lépésről is tárgyalhatnak majd.



A Zöldek már pénteken megtartották a zárórendezvényt, amelyen a párt listavezetője, Ulrike Lunacek a jelenlegi kormánykoalíció leváltására szólított fel, és állást foglalt az Európai Unió megerősítése mellett. A Pilz Listáját alapító Peter Pilz pedig arról beszélt, hogy a mostani választás új kezdet lehet, egy új politikai alternatíva jelenhet meg, amelyet pártja képvisel.



A vasárnapi előrehozott választások megnyerésére a felmérések alapján az ÖVP-t tartják esélyesnek, Kurz pártjának támogatottsága az elmúlt napokban 32-34 százalék között mozgott. Az SPÖ és az FPÖ 24-26 százalékot szerezhet, a NEOS, a Zöldek és a Pilz Listája pedig egyenként 5-7 százalékot érhet el.



Ausztriában országosan vasárnap 17 órakor fejeződik be a választás. Mivel sok választókörzet már ezt megelőzően bezár, várhatóan röviddel 17 óra után már részeredmények is ismeretessé válnak. A 16 évesnél idősebb osztrák állampolgárok vehetnek részt a választáson, a szavazásra jogosultak száma megközelíti a 6 és fél milliót.

MTI