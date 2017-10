Ausztria - Növekvő érdeklődés és piszkos kampány

2017. október 14. 22:20

Az internetes közösségi oldalak, mindenekelőtt a Facebook jelentős szerepet játszottak a vasárnapi ausztriai előrehozott parlamenti választás kampányában, és egyes vezető pártokat az a vád is érte, hogy hamis Facebook-oldalakkal megpróbálják lejáratni konkurenseiket.

Az APA osztrák hírügynökség szombati összesítése szerint a parlamentbe kerülésre esélyes hat párt listavezetői mintegy 2300 hírt tettek fel Facebook-oldalaikra május eleje óta, amikor Sebastian Kurz, az Osztrák Néppárt (ÖVP) vezetője bejelentette az Osztrák Szociáldemokrata Párttal (SPÖ) fenntartott koalíciós együttműködés befejezését. Kurznak azt a beszédét egyébként 640 ezren nézték meg csak a közösségi oldalon keresztül.

A hat listavezetőnek összesen 1,8 millió követője van, a legtöbbel az Osztrák Szabadságpártot (FPÖ) vezető Heinz-Christian Strache rendelkezik (753 500) Kurz előtt (700 ezer). Az SPÖ-t vezető Christian Kern jelenlegi kancellár bejegyzéseit 233 ezren követik rendszeresen. Ami a támogató bejegyzéseket illeti, Kurz rendelkezik a legtöbb, 1,3 millió lájkkal, Strache (1,1 millió) és Kern (925 800) előtt. Strachénak és Kurznak sok külföldi – főleg német – támogatója is van.

A mostani osztrák kampány az utolsó hetekre szinte példátlanul személyeskedővé és sárdobálóvá vált, és ebben fontos szerepe volt annak, hogy a választókat a Facebookon hamis információkkal is megpróbálták befolyásolni. A legsúlyosabb botrányt két hamis Facebook-oldal okozta, amelyeket a néppárt és a sajtó az SPÖ egyik tanácsadójához, az Izraelben még augusztusban pénzmosás gyanújával letartóztatott Tal Silbersteinhez köt, és amelyekben Kurzot próbálták lejáratni, egyebek között úgy, hogy antiszemitának és rasszistának állítják be, de egy ízben még Soros György bevándorláspárti bérenceként is igyekeztek feltüntetni. A néppárt valószínűleg parlamenti vizsgálatig viszi az ügyet, azt viszont egyelőre nehéz megmondani, hogy végül is melyik pártnak ártott többet, az ÖVP-nek vagy az SPÖ-nek.

A Profil című hetilap arról is beszámolt, hogy a Silberstein-oldalakon kívül is vannak olyan, a jelöltekről politizáló oldalak, amelyek hitelessége megkérdőjelezhető, és ezek nemcsak Kurzot, hanem más pártok jelöltjeit is érintik. Ezek között említ a lap az SPÖ-t belülről támadó kommentelőt is, de nem zárható ki, hogy külföldről kezdeményezett kísérletek is vannak.

A facebookos befolyásolási kísérletek vezettek oda, hogy egyes pártok a politikai kultúra változtatásának szükségességéről is beszélni kezdtek, felvették ezt a témát a kampányukba is.

Az APA szerint a Facebook-használat másik tanulsága, hogy az olvasók leginkább azokat az oldalakat osztják meg, amelyek videókat is tartalmaznak. Mindhárom nagy párt vezető jelöltjei éltek ezzel a lehetőséggel, és ezek a bejegyzések komoly keresletnek is örvendtek.

Szakértők szerint a közösségi oldalak egyre nagyobb szerepet játszanak a politikai eszmék terjesztésében és a választási kampányokban. Az azonban egyelőre nehezen mérhető, hogy milyen mértékben befolyásolják a szavazók gondolkodását, rá tudják-e bírni őket arra, hogy változtassanak eredeti voksolási szándékukon.

A vasárnapi előrehozott választáson a felmérések szerint az eddigi kisebbik koalíciós erő, az ÖVP végez az élen. A párt támogatottsága 32-34 százalék között mozog, miközben a szociáldemokraták és a szabadságpártiak a második-harmadik helyért versengenek 24-26 százalékkal. Várhatóan eléri a parlamentbe való bejutáshoz szükséges, 4 százalékos küszöböt a Zöldek pártja, a liberális NEOS és Peter Pilz egykori zöldpárti politikus pártja, a Pilz Listája is.

MTI