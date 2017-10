Czeglédy-ügy - Határozati javaslatot nyújtott be a Fidesz

2017. október 15. 12:59

Országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be a Fidesz a Czeglédy-ügyben érintett diákok kárrendezésével kapcsolatban - mondta a Fidesz frakcióvezető-helyettese vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján.

Bóna Zoltán közölte, a javaslatról jövő csütörtökön tárgyal az Országgyűlés.



A fideszes politikus azt mondta: "a gyanú szerint Czeglédy Csaba és bűnszervezete több mint hárommilliárdos költségvetési csalást követett el, és több száz diákot lopott meg" azáltal, hogy az elvégzett munkájuk után járó bért nem kapták meg.



Bóna Zoltán emlékeztetett arra, hogy korábban a diákok képviselői a kormány és a parlament segítségét kérték. A kormánypártok úgy látják, hogy a parlamentnek és a kormánynak lépnie kell, és gondoskodnia kell a diákok kártalanításáról - mondta.



A fideszes politikus szerint vizsgálni kell azt is, hogy a diákokat foglalkoztató, a Czeglédy Csaba által vezetett Humán Operátor Zrt. tevékenységének volt-e köze a balliberális pártok finanszírozásához, hiszen Czeglédy Csaba a DK, az Együtt és az MSZP önkormányzati képviselője Szombathelyen. A napokban pedig az is kiderült - tette hozzá -, hogy "Gyurcsány Ferenc is pénzelte őt".



Úgy fogalmazott: "jó okunk van feltételezni, hogy Czeglédy Csaba egy stróman volt, és az egész ügy Gyurcsány Ferenc és az egész baloldal esetleges korrupciós ügye". Szerinte az sem kizárt, hogy "a Czeglédy bűnszervezete által eltüntetett pénzből akarták finanszírozni a baloldal teljes kampányát".



Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő csütörtökön jelentette be: az Európai Unió csalás elleni hivatalához, az OLAF-hoz fordul amiatt, hogy Gyurcsány Ferenc cége, az uniós megbízást is elnyerő Altus 80 millió forintot adott Czeglédy Csabának, aki jelenleg előzetes letartóztatásban van.



Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyik eljárás.



Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő ügyvédként az MSZP és a DK jogi képviseletét is ellátta több ügyben.

MTI