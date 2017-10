Az osztrák államfő azonnal megkezdi konzultációit

2017. október 15. 13:19

A vasárnapi osztrák előrehozott parlamenti választás végeredményének ismertetése után Alexander van der Bellen államfő megkezdi konzultációit a parlamentbe jutott pártok vezetőivel az új kormány alakításáról - erről maga az elnök beszélt Bécsben, miután leadta szavazatát.

Van der Bellen kijelentette, nagyon fontosnak tartja, hogy minden választásra jogosult részt vegyen a voksoláson. "Álláspontom szerint a szavazás nem luxus, hanem kötelesség" - szögezte le.



Beszélt az államfő a választás utáni menetrendről is. Megerősítette, hogy a kormány kedden minden bizonnyal lemond, és ügyvezető kabinetként folytatja a munkát.



A választás kimeneteléről Van der Bellen csak annyit mondott, hogy nem bízik meg teljesen az előzetes közvélemény-kutatásokban, és más eredményt is elképzelhetőnek tart, mint amelyet ezek mutatnak. Jelezte, hogy Európai Unió-párti kormány megalakulását tartaná szerencsésnek, különös tekintettel arra a helyzetre, amelyben az EU az Egyesült Királyság kilépéséről született döntés után került.



Szavazatát leadva Christian Kern kancellár, az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) elnöke rövid nyilatkozatában optimistának mondta magát, és jelezte: arra számít, hogy pártja meglepetést okoz az előrejelzésekhez képest. Hozzátette, hogy a szavazás után hosszú ünneplésre készülnek.



Videoüzenetében Kern ismét arra kérte a választókat, hogy pártjára szavazzanak, és tegyék lehetővé, hogy szociáldemokrata, a világra nyitott kormány alakuljon meg.



Sebastian Kurz, az Osztrák Néppárt (ÖVP) elnöke - akit a kancellári poszt legesélyesebb várományosának tartanak - az óriási sajtóérdeklődés okozta káosz miatt a szavazóhelyiségbe érkezésekor nem tudott nyilatkozatot tenni. Távozása után annyit mondott, hogy jó eredményben reménykedik, és bízik abban, hogy a választók az országban a pártja által szükségesnek tartott változásokra szavaznak. Újra arra biztatott továbbá mindenkit, hogy vegyen részt a voksoláson.



Az előrejelzések szerint az előrehozott választás győztese az ÖVP lehet az SPÖ és az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) előtt. A legtöbb elemző ÖVP-FPÖ koalíciót valószínűsít.



Heinz-Christian Strache, az FPÖ elnöke a tervek szerint a délután folyamán szavaz.



Leadta szavazatát több olyan, kisebb párt listavezetője is, amelyet szintén esélyesnek tartanak arra, hogy bekerüljön a parlamentbe.



Matthias Strolz, az Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) elnöke ezt követően úgy nyilatkozott, hogy szeretné, ha a választások nyomán létrejövő új kormányban "több lenne az új erő, mint a régi". Hozzátette, hogy pártját "koalícióképesnek" tartja, tehát adott esetben kész tárgyalni más pártokkal az esetleges koalíciós részvételről is.



Ulrike Lunacek, a Zöldek listavezetője az oe24 televíziónak azt hangoztatta, hogy reményei szerint a választáson magas lesz a részvételi arány, és pártjának is sok szavazat jut. Kijelentette, a választás nyomán olyan koalíciót szeretnének látni, amely a jövőbe vezeti Ausztriát, és "nem okoz nehézségeket Európának".



A Zöldekből kivált Peter Pilz, a Pilz Listája nevű párt alapítója a szavazóhelyiséget elhagyva úgy nyilatkozott, reményei szerint elegendő voksot kapnak ahhoz, hogy beválasszák őket a parlamentbe, de bizonyosan ezt csak az eredmények ismeretében mondhatják el.



A választás előtti előrejelzések szerint a NEOS, a Zöldek és a Pilz Listája is eléri a 4 százalékos parlamentbe jutási küszöböt, de legfeljebb néhány százalékponttal érnek el többet annál.



Az osztrák választás első eredményei 17 óra után várhatók.

MTI